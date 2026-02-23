Lençóis Paulista - A Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa) anunciou, no início da noite desta segunda-feira (23), que a dupla sertaneja Henrique & Juliano fará a abertura da festa em grande estilo, em um palco gigante, no dia 24 de abril.

Os cantores são conhecidos por sucessos como "Vidinha de Balada", "Recaídas", "Liberdade Provisória", "Mudando de Assunto", "Como É Que a Gente Fica", "Flor e o Beija-Flor" (com Marília Mendonça), "Até Você Voltar" e "Traumatizei".

A feira segue até o dia 3 de maio, no recinto de exposições de Lençóis Paulista, com shows de artistas de renome, exposições diversas e ampla praça de alimentação. As próximas atrações serão divulgadas nas redes sociais da Facilpa.