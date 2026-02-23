23 de fevereiro de 2026
DUPLA DE SUCESSO

Facilpa anuncia show de abertura com a dupla Henrique & Juliano

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facilpa/Divulgação
Cantores são conhecidos por sucessos como 'Vidinha de Balada', 'Recaídas', 'Liberdade Provisória', 'Mudando de Assunto', 'Como É Que a Gente Fica', 'Flor e o Beija-Flor' e 'Traumatizei'
Lençóis Paulista - A Feira Agropecuária Comercial e Industrial de Lençóis Paulista (Facilpa) anunciou, no início da noite desta segunda-feira (23), que a dupla sertaneja Henrique & Juliano fará a abertura da festa em grande estilo, em um palco gigante, no dia 24 de abril.

Os cantores são conhecidos por sucessos como "Vidinha de Balada", "Recaídas", "Liberdade Provisória", "Mudando de Assunto", "Como É Que a Gente Fica", "Flor e o Beija-Flor" (com Marília Mendonça), "Até Você Voltar" e "Traumatizei".

A feira segue até o dia 3 de maio, no recinto de exposições de Lençóis Paulista, com shows de artistas de renome, exposições diversas e ampla praça de alimentação. As próximas atrações serão divulgadas nas redes sociais da Facilpa.

A organização da feira ressalta que os ingressos para o show da dupla Henrique & Juliano serão vendidos exclusivamente pela plataforma GuicheWeb. As vendas ainda não começaram e a população deve ficar atenta para evitar golpes.

