Após registrar seis furtos consecutivos nos últimos seis meses, o projeto Fruto Solidário, que presta assistência a cerca de 680 pessoas em situação de vulnerabilidade, estuda a mudança de sua sede, atualmente localizada na Vila Falcão, em Bauru. O espaço é cedido pela Prefeitura.

Segundo a presidente e assistente social do instituto, Carina De Ciccio Miguel, o caso mais recente ocorreu na última sexta-feira (20). Na ação, foram levados 30 bancos e 30 cadeiras de plástico, talheres reutilizáveis, marmitas e copos descartáveis, brinquedos novos, escada de alumínio, carrinho de carga, panelas e peças de roupa.

De acordo com Carina, as árvores localizadas ao lado do prédio estariam sendo usadas como apoio para a invasão do imóvel. Ela afirma que a poda foi solicitada ao município pelo menos cinco vezes, por telefone, e-mail e por meio de terceiros, mas não houve retorno. A entidade também possui câmeras de segurança prontas para instalação, porém aguarda autorização da Prefeitura. “Se as câmeras já estivessem funcionando, os furtos poderiam ter sido inibidos”, avalia.