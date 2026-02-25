O banco de sangue Hemovida está com os estoques em nível crítico: apenas 10% da capacidade operacional está disponível neste momento. A situação acende um alerta, especialmente pós-feriado, período em que a demanda por transfusões costuma aumentar.
A maior necessidade é para o tipo O positivo, um dos mais utilizados em atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos. No entanto, todos os tipos sanguíneos são essenciais e bem-vindos.
“Já estávamos com os estoques baixos, mas tivemos um aumento significativo nas demandas neste período, o que agravou ainda mais a situação. Precisamos da ajuda da população com urgência”, reforça a médica Claudia Assato, coordenadora do Hemovida.
Cada doação pode salvar até quatro vidas. O sangue é insubstituível e só pode ser obtido por meio da solidariedade de outras pessoas.
QUEM PODE DOAR
Pessoas que estejam com boa saúde e idade entre 16 até 69 anos
Pesar acima de 50kg e dormir bem na noite anterior à doação (6 horas no mínimo)
Ficar pelo menos 12 horas antes da doação sem ingerir bebida alcoólica
Estar alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação)
Não apresentar nenhum sintoma de gripe, febre amarela, dengue, zika, sarampo e chikungunya, nos últimos 30 dias.
ONDE DOAR
O Hemovida funciona no Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru, com entrada pela rua Gustavo Maciel, quadra 15, ou pela rua Rio Branco, 13-83.
Agendamento:
(14) 2106-8644
WhatsApp: (14) 99770-5078
Horários:
Segunda a sexta-feira: das 7h às 12h e das 13h30 às 16h
Neste sábado, dia 28: aberto das 8h às 12h
Estacionamento conveniado: Guedes Park (rua Capitão João Antonio, 1-42, esquina com a rua Antonio Alves).