O banco de sangue Hemovida está com os estoques em nível crítico: apenas 10% da capacidade operacional está disponível neste momento. A situação acende um alerta, especialmente pós-feriado, período em que a demanda por transfusões costuma aumentar.

A maior necessidade é para o tipo O positivo, um dos mais utilizados em atendimentos de emergência, cirurgias e tratamentos contínuos. No entanto, todos os tipos sanguíneos são essenciais e bem-vindos.

“Já estávamos com os estoques baixos, mas tivemos um aumento significativo nas demandas neste período, o que agravou ainda mais a situação. Precisamos da ajuda da população com urgência”, reforça a médica Claudia Assato, coordenadora do Hemovida.