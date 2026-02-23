23 de fevereiro de 2026
PRESO EM FLAGRANTE

Bauru: homem tenta furtar agência dos Correios e ataca PMs

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Equipe da PM em patrulhamento pela região central recebeu informação sobre furto em andamento na agência dos Correios e, ao chegar ao local, deparou-se com a porta de vidro estilhaçada
Equipe da PM em patrulhamento pela região central recebeu informação sobre furto em andamento na agência dos Correios e, ao chegar ao local, deparou-se com a porta de vidro estilhaçada

Um homem de 68 anos foi preso, na madrugada deste domingo (22), em Bauru, após invadir a agência dos Correios localizada na Praça Dom Pedro II, no Centro, para furtar e tentar atacar policiais militares com uma faca e um estilete ao ser flagrado durante a ação criminosa. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal (PF) e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com o registro policial, uma equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) em patrulhamento pela região central recebeu informação sobre furto em andamento na agência dos Correios e, ao chegar ao local, deparou-se com a porta de vidro estilhaçada.

Durante incursão no prédio, os policiais militares se depararam com as salas reviradas e o suspeito em uma das escadas, armado com uma faca e um estilete. Segundo o registro policial, ele tentou investir contra a equipe, mas foi contido com uso de força moderada.

O homem, que já havia separado vários objetos para serem levados e causado danos na agência, foi preso em flagrante e apresentado na Delegacia da PF. Ele foi autuado pelos crimes de tentativa de furto, dano e tentativa de homicídio e ficou à disposição da Justiça.

A reportagem entrou em contato com a assessoria de imprensa dos Correios e, se houver um posicionamento, ele será incluído posteriormente no texto.

