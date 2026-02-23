Um homem de 68 anos foi preso, na madrugada deste domingo (22), em Bauru, após invadir a agência dos Correios localizada na Praça Dom Pedro II, no Centro, para furtar e tentar atacar policiais militares com uma faca e um estilete ao ser flagrado durante a ação criminosa. Ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Federal (PF) e permaneceu à disposição da Justiça.

De acordo com o registro policial, uma equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) em patrulhamento pela região central recebeu informação sobre furto em andamento na agência dos Correios e, ao chegar ao local, deparou-se com a porta de vidro estilhaçada.

Durante incursão no prédio, os policiais militares se depararam com as salas reviradas e o suspeito em uma das escadas, armado com uma faca e um estilete. Segundo o registro policial, ele tentou investir contra a equipe, mas foi contido com uso de força moderada.