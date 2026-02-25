25 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
TRANSTORNOS

Chuva provoca erosões em talude e canteiro da Nações em Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Priscila Medeiros
Erosão foi aberta pela força da enxurrada
Erosão foi aberta pela força da enxurrada

As chuvas que caíram na cidade de Bauru nos últimos dias, principalmente nas primeiras horas desta quarta-feira (25), abriram três erosões no talude do canteiro entre a pista marginal e a principal da avenida Nações Unidas e no próprio canteiro central, sentido Bairro-centro, em frente ao Parque Vitória Régia.

As erosões estão concentradas no quarteirão 22, entre as ruas Antônio Garcia e Capitão Gomes Duarte, onde a força da enxurrada levou as guias e terra, deixando exposto canos e fiação elétrica. No canteiro central, a força da enxurrada retirou a terra próxima à guia, em quase toda extensão da avenida, expondo a base de postes de sinalização.

O coordenador de Obras da Prefeitura de Bauru, Etelvino Zacarias, o Teo, informou que a Secretaria está monitorando as erosões e irá recuperar o local assim que as condições climáticas permitirem.

A Secretaria de Serviços Urbanos está realizando a limpeza em pontos afetados pelas chuvas como as avenidas Nações Unidas e Alfredo Maia, e o quarteirão 1 do Calçadão. As equipes estão retirando areia acumulada, além de resíduos, liberando as vias para o tráfego de veículos e pedestres.

As chuvas causaram ainda muitos buracos e crateras nas ruas e avenidas por toda a cidade.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários