As chuvas que caíram na cidade de Bauru nos últimos dias, principalmente nas primeiras horas desta quarta-feira (25), abriram três erosões no talude do canteiro entre a pista marginal e a principal da avenida Nações Unidas e no próprio canteiro central, sentido Bairro-centro, em frente ao Parque Vitória Régia.

As erosões estão concentradas no quarteirão 22, entre as ruas Antônio Garcia e Capitão Gomes Duarte, onde a força da enxurrada levou as guias e terra, deixando exposto canos e fiação elétrica. No canteiro central, a força da enxurrada retirou a terra próxima à guia, em quase toda extensão da avenida, expondo a base de postes de sinalização.

O coordenador de Obras da Prefeitura de Bauru, Etelvino Zacarias, o Teo, informou que a Secretaria está monitorando as erosões e irá recuperar o local assim que as condições climáticas permitirem.