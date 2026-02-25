Desde 1951, as portas do Albergue Noturno de Bauru estão abertas para quem está na rua ou da passagem. Como um autêntico “coração de mãe”, o espaço, gerido pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) de Bauru, completa 75 anos nesta quarta-feira (25) oferecendo mais que abrigo: dignidade a quem precisa recomeçar.

Atualmente, o espaço tem capacidade para acolher 50 homens por meio de convênio público, além de quatro vagas de emergência para mulheres em situação de vulnerabilidade social ou de violência doméstica. Os números comprovam a importância desse serviço. Segundo o Ceac, o total de pernoites nesses 75 anos de história ultrapassou 1,3 milhão.

O serviço oferece cinco refeições por dia, além de acomodação para dormir, vestuário, itens de higiene pessoal e encaminhamentos para a rede de saúde e para a comunidade terapêutica. É custeado por convênio com município, Estado e pela União, além de contar com apoio filantrópico da população em geral, o que pode resultar em até 15 vagas extras, totalizando 65 pernoites diárias em caso de necessidade e demanda. Menores de idade podem pernoitar desde que estejam acompanhados por um responsável.