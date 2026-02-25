Desde 1951, as portas do Albergue Noturno de Bauru estão abertas para quem está na rua ou da passagem. Como um autêntico “coração de mãe”, o espaço, gerido pelo Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac) de Bauru, completa 75 anos nesta quarta-feira (25) oferecendo mais que abrigo: dignidade a quem precisa recomeçar.
Atualmente, o espaço tem capacidade para acolher 50 homens por meio de convênio público, além de quatro vagas de emergência para mulheres em situação de vulnerabilidade social ou de violência doméstica. Os números comprovam a importância desse serviço. Segundo o Ceac, o total de pernoites nesses 75 anos de história ultrapassou 1,3 milhão.
O serviço oferece cinco refeições por dia, além de acomodação para dormir, vestuário, itens de higiene pessoal e encaminhamentos para a rede de saúde e para a comunidade terapêutica. É custeado por convênio com município, Estado e pela União, além de contar com apoio filantrópico da população em geral, o que pode resultar em até 15 vagas extras, totalizando 65 pernoites diárias em caso de necessidade e demanda. Menores de idade podem pernoitar desde que estejam acompanhados por um responsável.
De acordo com a assistente social Jaqueline Fontanezzi, a equipe é composta por 21 colaboradores fixos e mais de 30 voluntários, movidos não apenas por uma função, mas por uma convicção: acreditar no ser humano.
O maior desafio do albergue, segundo a assistente social, é a necessidade de ampliar o número de vagas, já que, conforme relata, a população em situação de rua cresceu muito nos últimos anos, especialmente no período pós-pandemia.
A fundação
Jaqueline conta que, de acordo com os registros de fundação, um forte temporal em 1948 destruiu o antigo Albergue Municipal de Bauru. Foi então que o Centro Espírita Amor e Caridade (Ceac), fundado em 1919, assumiu a missão de criar um espaço substituto e realizou a inauguração em 25 de fevereiro de 1951.
Naquela década, Bauru era marcada pelo intenso movimento das ferrovias. O entroncamento de três grandes linhas trazia muitos trabalhadores viajantes, muitos sem abrigo, sem apoio, sem direção.
Inicialmente, o Albergue Noturno de Bauru funcionava na quadra 4 da rua Sete de Setembro, mas desde 2011 está instalado em uma sede maior, com 1.800 metros quadrados, situada na rua Inconfidência, 7-18, próximo ao Terminal Rodoviário, e funciona 24 horas. O telefone é o (14) 3222-4881.