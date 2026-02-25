Um vazamento em um poço de visita, frequentemente consertado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), mas que volta a derramar esgoto constantemente, é queixa habitual de motoristas que trafegam pela avenida Waldemar G. Ferreira, na Vila Industrial, em Bauru. O local fica próximo ao Estádio Distrital Milagrão e já é uma área que exige cuidados no trânsito devido a uma bifurcação de passagem única de veículos sob a linha férrea.

Um motociclista procurou o JCNET para relatar o problema. Segundo ele, houve vazamento de esgoto durante toda a semana passada, com conserto realizado na segunda-feira (23). No entanto, o problema voltou a se repetir nesta terça-feira (24), informaram munícipes.

Este vazamento ocorre há anos em uma tubulação situada em área de mata, próxima ao condomínio Pinheirinho.