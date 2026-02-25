25 de fevereiro de 2026
ALERTA NO TRÂNSITO

Motoristas se queixam de vazamento de esgoto em via de Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Marcos Domingos/Divulgação
Motociclista tendo que levantar as duas pernas para passar pelo local
Motociclista tendo que levantar as duas pernas para passar pelo local

Um vazamento em um poço de visita, frequentemente consertado pelo Departamento de Água e Esgoto (DAE), mas que volta a derramar esgoto constantemente, é queixa habitual de motoristas que trafegam pela avenida Waldemar G. Ferreira, na Vila Industrial, em Bauru. O local fica próximo ao Estádio Distrital Milagrão e já é uma área que exige cuidados no trânsito devido a uma bifurcação de passagem única de veículos sob a linha férrea.

Um motociclista procurou o JCNET para relatar o problema. Segundo ele, houve vazamento de esgoto durante toda a semana passada, com conserto realizado na segunda-feira (23). No entanto, o problema voltou a se repetir nesta terça-feira (24), informaram munícipes.

Este vazamento ocorre há anos em uma tubulação situada em área de mata, próxima ao condomínio Pinheirinho.

Procurado pela reportagem, o DAE esclareceu que realizou a desobstrução do poço de visita que causava o extravasamento de esgoto na segunda (23). Como o escoamento persiste, a autarquia acredita que se trata de água de chuva acumulada, com odor forte residual deixado após a manutenção. A equipe será encaminhada novamente à avenida para verificar e solucionar o problema, atendendo à população mais uma vez.

