Morreu na madrugada desta quarta-feira (25) Júlia Gabriela Bravin Trovão, 29 anos, a segunda vítima da emboscada e ataques a tiros feitos pelo ex-companheiro Diego Sansalone, na noite de sábado (21). A morte foi confirmada por familiares. As informações são do site Acontece Botucatu.

Ela estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu em estado gravíssimo. Júlia foi atingida por um tiro na cabeça. Devido aos ferimentos, ela havia perdido a visão do olho esquerdo e sofrido danos cerebrais severos. No mesmo episódio, o namorado dela, Diego Felipe Corrêa da Silva, também foi atingido pelos disparos e morreu ainda no local.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Júlia, Diego Sansalone. Após os disparos, ele fugiu levando o filho do casal, de 8 anos. A criança foi localizada no dia seguinte com o avô paterno.