Morreu na madrugada desta quarta-feira (25) Júlia Gabriela Bravin Trovão, 29 anos, a segunda vítima da emboscada e ataques a tiros feitos pelo ex-companheiro Diego Sansalone, na noite de sábado (21). A morte foi confirmada por familiares. As informações são do site Acontece Botucatu.
Ela estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu em estado gravíssimo. Júlia foi atingida por um tiro na cabeça. Devido aos ferimentos, ela havia perdido a visão do olho esquerdo e sofrido danos cerebrais severos. No mesmo episódio, o namorado dela, Diego Felipe Corrêa da Silva, também foi atingido pelos disparos e morreu ainda no local.
O principal suspeito do crime é o ex-companheiro de Júlia, Diego Sansalone. Após os disparos, ele fugiu levando o filho do casal, de 8 anos. A criança foi localizada no dia seguinte com o avô paterno.
A prisão do suspeito foi solicitada ainda na noite do crime pela Polícia Civil de Botucatu. Ele foi encontrado no fim da tarde de domingo (22), em uma área rural de Pardinho, nas proximidades de onde o veículo utilizado na ação havia sido abandonado. Segundo a corporação, ele não reagiu à abordagem e confessou o crime.
De acordo com as investigações, Júlia havia procurado a Delegacia de Defesa da Mulher na sexta-feira (20) e solicitado medida protetiva contra o ex-companheiro, após uma discussão ocorrida no dia anterior em frente à escola do filho. O pedido, no entanto, não foi concedido pela Justiça. No sábado à noite, ocorreu o ataque que resultou na morte do namorado e deixou Júlia gravemente ferida.
O velório acontece no Complexo Funerário Orlando Panhozzi, e o sepultamento está previsto para as 17h desta quarta, no Cemitério Portal das Cruzes.
A Polícia Civil informou ainda que Diego Sansalone possui registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC) categoria que autoriza a posse de armas para atividades específicas, como tiro esportivo, coleção e caça legalizada. O transporte do armamento, porém, deve obedecer às normas previstas em lei, sendo restrito ao deslocamento para locais autorizados.