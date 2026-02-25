25 de fevereiro de 2026
ATENÇÃO

Chuva deixa vias com lama e alerta motoristas em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Trecho da Nações interditado por volta das 2h.
Após a forte chuva da madrugada desta quarta-feira (25), os motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelas vias da cidade. Alguns pontos estão com lama e terra acumuladas na pista de rolamento, trazendo perigo principalmente para os motociclistas.

A avenida Nações Unidas, sob o viaduto da Fepasa, no Centro, ficou alagada e, após a água baixar, muita lama permaneceu acumulada. O mesmo ocorreu em um trecho da marginal da avenida Nações Unidas Norte, próximo ao radar. O serviço de limpeza desses pontos será realizado pelas equipes da Prefeitura nesta manhã.

De acordo com o Instituto de Pesquisas Meteorológicas (Ipmet), nas primeiras horas desta quarta-feira, o volume acumulado de chuva foi de 43 mm. O tempo permanece instável no Estado de São Paulo, com variação de nebulosidade e ocorrência de chuvas isoladas, principalmente no setor oeste durante a manhã.

A partir da tarde, uma nova frente fria chegará ao litoral paulista, reforçando a formação de áreas de instabilidade, com chuvas e trovoadas no Estado. As temperaturas permanecem amenas.

Marginal da av. Nações Unidas Norte, próximo ao radar, também ficou alagada.
