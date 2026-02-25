Um cachorro comunitário está desaparecido há uma semana no bairro Jardim Samburá, próximo ao Sambódromo, em Bauru. O animal foi visto pela última vez nas proximidades do Atacadão e moradores estão em busca de informações que ajudem a localizá-lo.

Ele vivia na região há cerca de dez anos, ao lado da irmã, conhecida como “Pretinha”, e era cuidado pela própria comunidade. De comportamento dócil e tranquilo, costumava acompanhar a rotina do porteiro de um condomínio próximo e não tinha o hábito de ficar longe por mais de um dia, o que aumentou a preocupação dos moradores com o desaparecimento prolongado.

Mesmo sem um nome definido, era conhecido por todos no bairro e mantinha contato amigável com quem se aproximasse.