Cachorro comunitário desaparece no Jardim Samburá em Bauru

Por Laura Reis - estágio sob supervisão | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Mesmo sem um nome definido, era conhecido por todos no bairro
Um cachorro comunitário está desaparecido há uma semana no bairro Jardim Samburá, próximo ao Sambódromo, em Bauru. O animal foi visto pela última vez nas proximidades do Atacadão e moradores estão em busca de informações que ajudem a localizá-lo.

Ele vivia na região há cerca de dez anos, ao lado da irmã, conhecida como “Pretinha”, e era cuidado pela própria comunidade. De comportamento dócil e tranquilo, costumava acompanhar a rotina do porteiro de um condomínio próximo e não tinha o hábito de ficar longe por mais de um dia, o que aumentou a preocupação dos moradores com o desaparecimento prolongado.

Mesmo sem um nome definido, era conhecido por todos no bairro e mantinha contato amigável com quem se aproximasse.

Qualquer informação, entrar em contato com a Alanna pelo telefone (14) 98119-6325.

O cachorro normalmente pedia carinho na barriga quando via alguém
