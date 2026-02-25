Renan Santos é um dos principais nomes ligados ao Movimento Brasil Livre (MBL), organização que ganhou projeção nacional a partir de 2014, durante as manifestações que expuseram o esgotamento do projeto petista no poder. Desde então, Renan se consolidou como o estrategista central do movimento, o responsável por formular decisões, definir confrontos e sustentar uma linha política que se recusa a agradar o sistema.

Ao contrário de lideranças que vivem de palco e manchete, Renan construiu poder nos bastidores. Foi ele quem transformou o MBL de um grupo difuso de protesto em uma máquina política organizada, disciplinada e profissional, com domínio de comunicação digital, capacidade de mobilização de rua e forte aceitação entre jovens. Seu discurso é abertamente hostil ao Estado ineficiente e frontalmente contrário a qualquer forma de autoritarismo, seja travestido de esquerda social, seja embalado pelo populismo da direita.

Renan teve papel decisivo no impeachment de Dilma Rousseff, mas nunca se limitou ao antipetismo. Durante o governo Jair Bolsonaro, foi um dos primeiros a romper publicamente com o bolsonarismo, acusando Bolsonaro de ser apenas mais um político do centrão, covarde institucionalmente e disposto a enterrar suas próprias pautas para preservar o poder e proteger interesses familiares. Para Renan, Bolsonaro traiu o discurso anticorrupção, abandonou a agenda liberal e optou por negociar com o que há de mais atrasado na política brasileira. Essa ruptura transformou o MBL em alvo simultâneo da militância lulista e do bolsonarismo radicalizado.