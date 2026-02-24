24 de fevereiro de 2026
AÇÃO DO SIG/CPJ

Polícia mira receptação e flagra tráfico em ferro-velho em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
O suspeito correu ao notar a presença dos policiais civis e arremessou sobre um telhado uma sacola onde, posteriormente, foram localizadas diversas porções de cocaína, crack e maconha
Durante operação realizada para checar denúncia de receptação em um ferro-velho clandestino localizado no bairro Ferradura Mirim, em Bauru, na tarde desta terça-feira (24), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) localizaram drogas e prenderam em flagrante um homem por tráfico.

As equipes da unidade receberam informações de que um homem estaria recebendo no endereço produtos de crimes, especialmente de furtos. Durante vistoria no local, apuraram que se tratava, na verdade, de um ponto de venda de drogas onde os objetos furtados, sobretudo cabos, poderiam estar sendo trocados por entorpecente.

O suspeito correu ao notar a presença dos policiais civis e arremessou sobre um telhado uma sacola onde, posteriormente, foram localizadas diversas porções de cocaína, crack e maconha. Ele foi detido em uma viela próxima e conduzido ao SIG, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e ficou à disposição da Justiça.

