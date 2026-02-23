O trânsito de Bauru registrou ao menos três acidentes graves neste domingo (23), em pontos diferentes da cidade: uma colisão entre carro e moto, um capotamento e uma batida de motocicleta contra um muro. Todos os envolvidos receberam atendimento médico.
O caso mais grave aconteceu por volta das 18h, na quadra 17 da rua Professor Ayrton Busch, no Parque Jaraguá, onde um jovem de 23 anos perdeu o controle da motocicleta que conduzia e atingiu o muro de uma residência. O acidente teria ocorrido sem o envolvimento de outro veículo, segundo consta do boletim de ocorrência. A moto havia sido removida do local por familiares antes da chegada da Polícia Militar.
O Samu encaminhou a vítima, em estado gravíssimo, ao Pronto-Socorro Central, onde deu entrada inconsciente, com politraumatismo. No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital de Base.
Nos outros dois acidentes, um carro capotou na quadra 7 da avenida Rosa Malandrino Mondelli, em frente à entrada da Zanchetta Indústria de Alimentos (antigo Mondelli). Em outro caso, um motociclista foi socorrido após colisão com um carro no cruzamento da avenida Duque de Caxias com a rua Professor José Ranieri.
As causas das três acorrências ainda serão apuradas pela Polícia Civil.