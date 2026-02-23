O trânsito de Bauru registrou ao menos três acidentes graves neste domingo (23), em pontos diferentes da cidade: uma colisão entre carro e moto, um capotamento e uma batida de motocicleta contra um muro. Todos os envolvidos receberam atendimento médico.

O caso mais grave aconteceu por volta das 18h, na quadra 17 da rua Professor Ayrton Busch, no Parque Jaraguá, onde um jovem de 23 anos perdeu o controle da motocicleta que conduzia e atingiu o muro de uma residência. O acidente teria ocorrido sem o envolvimento de outro veículo, segundo consta do boletim de ocorrência. A moto havia sido removida do local por familiares antes da chegada da Polícia Militar.

O Samu encaminhou a vítima, em estado gravíssimo, ao Pronto-Socorro Central, onde deu entrada inconsciente, com politraumatismo. No mesmo dia, ele foi transferido para o Hospital de Base.