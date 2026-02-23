23 de fevereiro de 2026
ALTA VELOCIDADE

Bauru terá mais um radar nas ruas da cidade: total agora é de 37

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Google Maps
Quadra 12 da Comendador
Quadra 12 da Comendador

Bauru terá mais um ponto de radar para se somar aos já 36 existentes pelos bairros da cidade. A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural (Emdurb) publicou no Diário Oficial do Município do dia 19 de fevereiro aditivo de contrato com a Splice Indústria, Comércio e Serviços Ltda, responsável pelo funcionamento dos radares.

O novo radar será instalado no quarteirão 12 da avenida Comendador José da Silva Martha, na região anterior à linha férrea, sentido centro-bairro, e entrará em operação em março. A via nesse quarteirão registra veículos em velocidade além de permitida.

