ACE e ACS
Na manhã desta terça-feira (24), agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS) cobraram, durante Audiência Pública na Câmara Municipal de Bauru, a criação de um benefício anual com recursos do Incentivo Financeiro Adicional (IFA), repassado pelo Governo Federal ao município. A reunião, convocada pelo vereador Mané Losila (MDB), debateu a destinação dos cerca de R$ 6 milhões anuais e evidenciou o impasse entre a reivindicação da categoria e a justificativa da Administração Municipal sobre o uso dos valores para custeio das despesas correntes.
Fala, secretário
Durante o encontro, o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi, afirmou que os recursos do IFA não permanecem parados nos cofres da Prefeitura. Segundo ele, os valores são incorporados ao orçamento para auxiliar no pagamento das despesas relacionadas aos agentes. Segundo ele, salários, contribuição patronal e vale-compras dos profissionais somam aproximadamente R$ 1,6 milhão por mês. Já os repasses obrigatórios do Governo Federal para a área giram em torno de R$ 500 mil mensais, o que, segundo Demarchi, exige complementação com recursos próprios do município.
Prestação de contas
A Secretaria da Fazenda apresentou nesta terça, na Câmara Municipal, na Audiência Pública para a prestação de contas da administração municipal, os dados consolidados gerais da administração direta e indireta do município. Segundo o exposto pelo secretário Everson Demarchi, a Receita Corrente de 2025 fechou em R$ 1,9 bilhão.
Receita e despesa
O gasto com pessoal foi de R$ 849 milhões, o que representa 44,11% do total - os limites definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal são de 51,3% (prudencial) e 54% (máximo). Este gasto aumentou gradualmente nos últimos anos, passando de 39,10% no segundo quadrimestre de 2023 para o índice atual. As receitas do município também tiveram um aumento de 7,41% em 2025. E as despesas cresceram 8,3%.
Ano difícil
Everson Demarchi, ao final, afirmou que 2026 não será um ano necessariamente fácil, pois não deve contar com receitas extras que ocorreram, por exemplo, em 2024, mas que a secretaria vai tentar ajustar o orçamento com o que foi previsto.
Rádios
A Prefeitura de Bauru adquiriu 20 detectores de metal e 10 rádios comunicadores para a Secretaria da Administração. Os primeiros são para uso nos concursos públicos municipais, para prevenir fraudes, impedindo a entrada de aparelhos eletrônicos e objetos não permitidos. Já os rádios comunicadores serão usados para a comunicação rápida e eficiente entre as equipes em locais de grande porte.
Transporte
A Prefeitura de Bauru republicou o edital da licitação da exploração e prestação do serviço de transporte de passageiros, lote 1. A sessão será às 9h do dia 17 de abril. A frota total do Lote 01 deverá contar com 140 veículos. A concessão terá prazo de 8 anos, podendo ser prorrogada por mais 2 anos, respeitando o limite máximo de uma década. Após a assinatura do contrato, a empresa terá até 180 dias para iniciar efetivamente a prestação dos serviços.