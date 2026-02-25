ACE e ACS

Na manhã desta terça-feira (24), agentes de combate às endemias (ACE) e agentes comunitários de saúde (ACS) cobraram, durante Audiência Pública na Câmara Municipal de Bauru, a criação de um benefício anual com recursos do Incentivo Financeiro Adicional (IFA), repassado pelo Governo Federal ao município. A reunião, convocada pelo vereador Mané Losila (MDB), debateu a destinação dos cerca de R$ 6 milhões anuais e evidenciou o impasse entre a reivindicação da categoria e a justificativa da Administração Municipal sobre o uso dos valores para custeio das despesas correntes.

Fala, secretário

Durante o encontro, o secretário municipal da Fazenda, Everson Demarchi, afirmou que os recursos do IFA não permanecem parados nos cofres da Prefeitura. Segundo ele, os valores são incorporados ao orçamento para auxiliar no pagamento das despesas relacionadas aos agentes. Segundo ele, salários, contribuição patronal e vale-compras dos profissionais somam aproximadamente R$ 1,6 milhão por mês. Já os repasses obrigatórios do Governo Federal para a área giram em torno de R$ 500 mil mensais, o que, segundo Demarchi, exige complementação com recursos próprios do município.

Prestação de contas

A Secretaria da Fazenda apresentou nesta terça, na Câmara Municipal, na Audiência Pública para a prestação de contas da administração municipal, os dados consolidados gerais da administração direta e indireta do município. Segundo o exposto pelo secretário Everson Demarchi, a Receita Corrente de 2025 fechou em R$ 1,9 bilhão.