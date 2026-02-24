Jaú - A mulher de 76 anos que foi atropelada, na manhã de domingo (22), em uma faixa de pedestres na avenida João Ferraz Neto, em Jaú (47 quilômetros de Bauru), não resistiu aos graves ferimentos e morreu nesta terça-feira (24), na Santa Casa da cidade. O motorista do carro envolvido no acidente, que deixou o local sem prestar socorro à vítima, já foi identificado.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi com base em informações da página Tem Coisas Que Só Acontecem em Jaú, Carmen Ferreira Dias foi atingida por um automóvel quando tentava atravessar a via. Populares que presenciaram o acidente acionaram o resgate, e a vítima foi encaminhada à Santa Casa.

Segundo informações divulgadas pela família, a idosa sofreu fraturas no fêmur e bacia, além de apresentar sangramento cerebral em decorrência do impacto. Ela passou por cirurgia para correção da fratura no fêmur e permanecia internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas acabou não resistindo.