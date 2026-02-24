Botucatu - O grupo teatral Barracão da Vó realiza sua estreia em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) com dois espetáculos gratuitos e abertos ao público, reunindo teatro e circo em uma programação voltada para todas as idades. As apresentações acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, na Casa da Juventude Vinicio Aloise, com entrada gratuita e acessível em Libras.

No sábado (28), às 20h, o público confere a comédia “A Herança do Tio Padre”, ambientada nos anos 1970. O espetáculo constrói um enredo marcado por conflitos familiares e situações cômicas, um quiprocó circense, tendo como eixo o personagem Tio Padre, interpretado pela artista circense Iracema Cavalcante, que comemora 60 anos de carreira no circo.

A montagem integra a circulação do grupo pelo interior paulista, após apresentações em diferentes cidades do estado. Logo após a apresentação será realizado um bate papo com o elenco e a distribuição gratuita de exemplares do livro “A Vida Maravilhosa nos Circos Teatros” que será autografado ao vivo pela autora Iracema Cavalcante.