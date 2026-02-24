Botucatu - O grupo teatral Barracão da Vó realiza sua estreia em Botucatu (100 quilômetros de Bauru) com dois espetáculos gratuitos e abertos ao público, reunindo teatro e circo em uma programação voltada para todas as idades. As apresentações acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1 de março, na Casa da Juventude Vinicio Aloise, com entrada gratuita e acessível em Libras.
No sábado (28), às 20h, o público confere a comédia “A Herança do Tio Padre”, ambientada nos anos 1970. O espetáculo constrói um enredo marcado por conflitos familiares e situações cômicas, um quiprocó circense, tendo como eixo o personagem Tio Padre, interpretado pela artista circense Iracema Cavalcante, que comemora 60 anos de carreira no circo.
A montagem integra a circulação do grupo pelo interior paulista, após apresentações em diferentes cidades do estado. Logo após a apresentação será realizado um bate papo com o elenco e a distribuição gratuita de exemplares do livro “A Vida Maravilhosa nos Circos Teatros” que será autografado ao vivo pela autora Iracema Cavalcante.
Já no domingo (1), às 18h, será apresentado “O Circo de Variedades do Barracão da Vó”, espetáculo que reúne números tradicionais do circo, como acrobacias, lira, mágicas, palhaçaria, intercalados com cenas cômicas de palhaçaria. A proposta é valorizar a linguagem circense como expressão cultural e ampliar o acesso do público a esse formato artístico.
Logo após a apresentação será realizado o sorteio de camisetas do grupo ao público presente. Esse espetáculo já percorreu diversas cidades do interior e litoral paulista e agora chega a cidade de Botucatu.
Segundo Rodrigo Cintra, diretor geral do Barracão da Vó, a chegada à Botucatu reforça o compromisso do grupo com a difusão cultural no interior paulista.
“São espetáculos pensados para dialogar com públicos diversos, valorizando o teatro e o circo como linguagens populares e acessíveis. Estar em Botucatu com duas apresentações gratuitas amplia esse encontro com a comunidade”, afirma.
Os ingressos podem ser reservados pelo Sympla ou uma hora antes de cada espetáculo, no local do evento.
O projeto Iracema Cavalcante e A Vida Maravilhosa nos Circos Teatros: 60 anos anos de carreira foi contemplado pelo edital CultSP/PNAB 20/2024 - produção, realização e/ou manutenção de projetos culturais de pessoas 60+, e o projeto O Pitoresco Circo de Variedades do Barracão da Vó foi contemplado no edital de fomento 27/2024 - “difusão e circulação de projetos artísticos culturais”.
Ambos contam com o apoio do Proac, Programa do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e são realizados com recursos do fomento Cult SP da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), do Ministério da Cultura, e Governo Federal, com apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Prefeitura de Botucatu.
Serviço
Espetáculos do Barracão da Vó – Botucatu (SP)
Local: Casa da Juventude Vinicio Aloise
Endereço: rua Benjamin Constant, 161, Vila Jahu
28 de fevereiro (sábado)
20h – A Herança do Tio Padre
1 de março (domingo)
18h – O Circo de Variedades do Barracão da Vó
Entrada gratuita
Ingressos podem ser reservados pelo Sympla ou retirar no local (1h antes do espetáculo)