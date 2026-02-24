O descarte irregular de lixo em via pública tem causado transtornos a moradores da Vila Rocha, em Bauru. Na rua Salvador Filardi, 21-75, a calçada ao redor de um terreno particular vem sendo utilizada com frequência como ponto de acúmulo de resíduos, conforme relatou a moradora Karina Silva Rocha Alves ao JCNET.

De acordo com ela, o problema é antigo e ocorre há anos. O terreno, que pertence à família e está devidamente regularizado e cercado, segundo ela, passa por manutenção periódica, incluindo capinação a cada três meses. Apesar disso, o lixo é descartado por terceiros na calçada e na esquina do imóvel.

“O terreno está limpo e cercado justamente para evitar o descarte, mas a calçada acabou se tornando um ponto frequente de acúmulo de resíduos”, explica. Segundo a munícipe, o descarte ocorre praticamente todos os dias, mesmo com a coleta regular da Emdurb. Ela afirma que muitos moradores colocam o lixo logo após a passagem do caminhão ou na noite anterior, deixando os sacos expostos por longos períodos.