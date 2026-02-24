Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar (PM), na madrugada desta terça-feira (24), em Bauru, com uma televisão de 32 polegadas furtada de uma loja no Centro da cidade. Um homem que estava com ela conseguiu fugir ao avistar a viatura, mas já foi identificado.

De acordo com o registro policial, equipe da 1.ª Companhia (1.ª Cia) da PM em patrulhamento pela região central com o objetivo de coibir furtos e roubos avistou o casal e, com a mulher, um malote azul contendo uma TV no seu interior.

O homem estava com uma sacola nas mãos e correu em direção à linha férrea ao perceber a chegada da viatura. Ele não foi localizado. Já a suspeita correu em direção à Vila Falcão, mas foi detida e confessou que o aparelho era furtado.