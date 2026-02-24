24 de fevereiro de 2026
Munícipe flagra tentativa de furto e impede crime em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
Uma tentativa de furto foi interrompida por um vizinho atento na manhã desta terça-feira (24), no Jardim Bela Vista, em Bauru. Ao perceber movimentação suspeita na residência próxima, por meio de câmeras de segurança, um homem de 40 anos agiu rapidamente e conseguiu impedir a ação criminosa antes que o suspeito subtraísse qualquer pertence. O endereço foi preservado pela reportagem a pedido dos envolvidos.

Segundo o morador, ele acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local e realizou a abordagem. Como o furto foi impedido, o JCNET apurou que o suspeito não ficará preso.

Outros vizinhos, por meio de um grupo de WhatsApp, reconheceram a foto do indivíduo como sendo a de um homem que costuma bater nos portões das casas, no Bela Vista, pedindo dinheiro, com o objetivo de observar possíveis vulnerabilidades dos imóveis para invasão.

