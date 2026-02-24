A população de Tibiriçá, distrito com aproximadamente 3 mil moradores a 23 km de Bauru, está apreensiva com a possibilidade de mudança da Unidade de Saúde da Família (USF) do prédio atual para um imóvel bem menor, devido a uma suposta interdição da Vigilância Sanitária que vinha sendo especulada. Isso inviabilizaria, a curto prazo, os atendimentos odontológicos, devido à falta de espaço para a cadeira utilizada pelos dentistas.
O receio dos moradores era ter de buscar atendimento na UPA Mary Dota (a 27 quilômetros de distância). Doze lideranças que representam os munícipes se reuniram em frente ao local para protestar na última sexta-feira (20), durante a visita da reportagem do JCNET. Nesta terça-feira (24), o secretário municipal adjunto de Saúde, Claudemir Hilgert, negou que a unidade será fechada.
Em entrevista ao JCNET, ele esclareceu que a Vigilância Sanitária esteve no prédio da USF, conforme presenciado pela população, mas o órgão não interditará o uso do imóvel. O que pode ter ocorrido, acredita, foi um mal-entendido.
“A Vigilância nos apontou que ali precisam ser feitas melhorias com relação à presença de pombos, já resolvida com campo magnético, e o conserto do forro de PVC, que apresenta entrada de água em dias de chuva. Vamos trabalhar para reparar o local de forma que resolva os transtornos e não influencie no atendimento. Queremos consertar enquanto o atendimento acontece normalmente. Mas vamos definir isso daqui a 20 dias, quando estaremos com nossas equipes lá. Caso tenhamos que interromper o atendimento, a mudança será pontual (plano B), por alguns dias, em outro endereço ainda a ser definido pela Saúde”, detalhou o secretário adjunto.
Como o prédio ao lado não comporta a cadeira odontológica, não seria ali o local de uma eventual mudança temporária (plano B), garantiu ele.
Claudemir Hilgert também informou que havia a possibilidade de locação do imóvel situado na rua Joaquim Rodrigues Fraga, mas os valores a serem investidos ficariam inviáveis, o que resultou no cancelamento da negociação entre a prefeitura e o proprietário.
Segundo a prefeitura, o governo Suéllen Rosim prevê mudar futuramente e de forma definitiva a atual USF para um novo prédio a ser construído em Tibiriçá com recursos a serem captados, inclusive por meio de emenda parlamentar. O investimento estimado pelo município é de aproximadamente R$ 5 milhões. Não há, contudo, prazo definido para isso. Com a futura transferência, o espaço do Centro Rural, onde hoje funciona a USF, deverá ser devolvido à população para uso comunitário e lazer.
O vereador Natalino da Pousada (PDT) solicitou à Secretaria de Saúde a disponibilização de um dos novos carros adquiridos recentemente pela pasta para o transporte de pacientes, principalmente daqueles que vivem em áreas rurais do distrito. Atualmente, Tibiriçá não conta com ambulância nem van para atender essa demanda, segundo ele, o que dificulta o acesso da população aos serviços de saúde fora do distrito.