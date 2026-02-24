A população de Tibiriçá, distrito com aproximadamente 3 mil moradores a 23 km de Bauru, está apreensiva com a possibilidade de mudança da Unidade de Saúde da Família (USF) do prédio atual para um imóvel bem menor, devido a uma suposta interdição da Vigilância Sanitária que vinha sendo especulada. Isso inviabilizaria, a curto prazo, os atendimentos odontológicos, devido à falta de espaço para a cadeira utilizada pelos dentistas.

O receio dos moradores era ter de buscar atendimento na UPA Mary Dota (a 27 quilômetros de distância). Doze lideranças que representam os munícipes se reuniram em frente ao local para protestar na última sexta-feira (20), durante a visita da reportagem do JCNET. Nesta terça-feira (24), o secretário municipal adjunto de Saúde, Claudemir Hilgert, negou que a unidade será fechada.

Em entrevista ao JCNET, ele esclareceu que a Vigilância Sanitária esteve no prédio da USF, conforme presenciado pela população, mas o órgão não interditará o uso do imóvel. O que pode ter ocorrido, acredita, foi um mal-entendido.