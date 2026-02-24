A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 64 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
CONFIRA AS VAGAS:
Administrativo – 1 vaga
Advogado – 1 vaga
Advogado (a) Jr - Direito do Consumidor (Mandaliti) – 1 vaga
Ajudante de loja de material de construção – 1 vaga
Analista de Operações (Obrigações de Fazer e Pagamentos) – 1 vaga
Assistente comercial SDR – 5 vagas
Assistente de coleta e distribuição – 1 vaga
Assistente de Operações de loja (PCD) – 2 vagas
Atendente – 1 vaga
Atendente de caixa – 1 vaga
Atendente de loja – 2 vagas
Auxiliar Administrativo – 5 vagas
Auxiliar de limpeza – 4 vagas
Auxiliar de manutenção – 1 vaga
Auxiliar de motorista – 1 vaga
Auxiliar de Pendência – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar de vendas – 1 vaga
Auxiliar Jurídico – 2 vagas
Auxiliar Jurídico I – 3 vagas
Auxiliar mecânico – 1 vaga
Balconista noturno (Farmácia Multidrogas) – 2 vagas
Contas a Pagar – 1 vaga
Copeira (o) – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Estagiário Administrativo (CRM) – 1 vaga
Gesseiro – 1 vaga
Líder de Produção (corte de chapas de MDF) – 1 vaga
Manicure – 1 vaga
Manutenção elétrica – 1 vaga
Manutenção mecânica – 1 vaga
Mecânico de automóveis – 2 vagas
Motorista de caminhão truck (loja de material de construção) – 1 vaga
Motorista de loja de material de construção – 1 vaga
Operador – 2 vagas
Operador logístico – 1 vaga
Serviços gerais – 2 vagas
Técnico em controle de pragas/dedetizador auxiliar – 2 vagas
Vendedor interno – 1 vaga
Vendedor (a) (produtos de alto padrão) – 1 vaga