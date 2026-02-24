24 de fevereiro de 2026
FATALIDADE NA REGIÃO

Mulher morre após acidente entre moto e carro em rodovia

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Artesp/Plantão de Notícias/Reprodução
Corsa e Biz envolvidos no acidente
Corsa e Biz envolvidos no acidente

Uma motociclista de 46 anos morreu, nesta terça-feira (24), em decorrência de um acidente entre a Honda Biz que ela conduzia e um Chevrolet Corsa, na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado (SP-255), no trecho Jaú-Barra, próximo ao acesso a Barra Bonita (a 76 quilômetros de Bauru). A vítima chegou a receber atendimento médico na pista, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Segundo a página Plantão de Notícia, consta no registro policial que ambos os veículos são de Barra Bonita e seguiam em direção à cidade. Por motivos ainda a serem esclarecidos, a vítima, R.S.O. (somente as iniciais foram divulgadas), fez uma conversão e sofreu o impacto transversal, vindo a cair ao solo. O motorista do Corsa parou para prestar socorro.

A Polícia Militar Rodoviária auxiliou no controle do fluxo de veículos até a conclusão do trabalho dos peritos do Instituto de Criminalística da Polícia Técnica.

