No debate brasileiro sobre reforma tributária, criou-se uma imagem sedutora: a de que estaríamos replicando “o modelo indiano”, supostamente consagrado como um grande sucesso. Essa analogia, repetida em entrevistas e artigos de opinião, funciona bem como slogan – mas é fraca como análise.

A experiência do GST indiano (Goods and Services Tax) não oferece uma narrativa linear de simplificação e vitória técnica. Ela é, sobretudo, um caso de grande mudança institucional que gerou ganhos específicos, mas também custos políticos, distributivos e administrativos que raramente aparecem quando se faz propaganda de exemplo internacional a ser seguido.

O primeiro ponto a desfazer é a promessa de simplicidade. O GST foi vendido como um sistema moderno, racional e capaz de reduzir fricções entre estados, integrando o mercado interno. Essa é a promessa típica de um IVA amplo. O problema é que, na prática, o desenho indiano consolidou um sistema com múltiplas alíquotas, exceções e disputas de classificação, criando incentivos permanentes à negociação setorial e à litigância. A simplicidade virou, em muitos casos, uma etiqueta. A vida real seguiu sendo a de um sistema que exige aparato contábil, capacidade de conformidade e adaptação tecnológica – justamente os custos fixos que pesam mais sobre micro e pequenas empresas.