Durante anos, oferecer um serviço “rápido” foi suficiente para atender às expectativas do cliente. Hoje, esse padrão ficou obsoleto. A automação e o autoatendimento impulsionados por inteligência artificial estão transformando radicalmente a experiência do cliente (CX), tornando a velocidade um requisito básico e elevando o CX a uma nova exigência: resoluções instantâneas, precisas e sem fricção.

Essa evolução ficou evidente durante a NRF 2026, que destacou como a tecnologia e a IA estão acelerando tudo. Mas também acendeu um alerta importante: a velocidade sem controle, precisão e responsabilidade pode comprometer a confiança. Em CX, o fim nem sempre justifica os meios.

Os dados confirmam essa mudança, já que 89% dos líderes de experiência do cliente na América Latina afirmam que os consumidores abandonam uma marca se seu problema não for resolvido no primeiro contato, independentemente do canal. No Brasil, essa percepção também ultrapassa 90%, reforçando uma realidade incontornável: os clientes já não estão dispostos a esperar.