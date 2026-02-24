Lençóis Paulista - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) realizou, nesta terça-feira (24), no período da manhã, o primeiro Simulado de Resposta a Desastres na área central do município. A ação teve como cenário uma situação simulada de inundação e envolveu órgãos que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.
O objetivo do simulado foi avaliar o tempo de resposta e mobilização das equipes envolvidas, além de orientar comerciantes e moradores sobre os procedimentos adequados em caso de risco de inundação.
Durante a atividade, foi acionado o Plano de Contingência Municipal para situações de inundação. A partir do acionamento, os órgãos participantes se deslocaram até a área central para executar as ações previstas em protocolo.
Participaram da simulação Corpo de Bombeiros, Polícia Militar (PM), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Guarda Civil Municipal (GCM), Serviço Autônomo de Água e Esgotos (Saae), Secretaria de Assistência Social e Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, entre outros setores que integram o sistema municipal.
Entre as ações realizadas, estão a evacuação simulada de comerciantes e moradores, salvamentos, sinalização e organização do trânsito, cadastros de atingidos e orientação quanto à retirada de bens e mercadorias em situação de risco.
Alguns estabelecimentos comerciais foram previamente selecionados para participar diretamente da simulação de evacuação. Moradores da região também puderam participar ativamente da ação. Durante o período do simulado, houve a interdição parcial de vias na área central.
De acordo com a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, o principal objetivo da ação é aferir o tempo de resposta dos órgãos envolvidos, ajustar procedimentos operacionais quando necessário e fortalecer a orientação preventiva à população.
O prefeito André Paccola Sasso destacou a importância da iniciativa como medida de prevenção e preparação do município. "O simulado é uma ferramenta fundamental para que possamos avaliar nossos protocolos, integrar as equipes e orientar comerciantes e moradores sobre como agir em uma situação real de risco. A prevenção e o planejamento são essenciais para reduzir impactos e garantir mais segurança à população", afirmou.