Lençóis Paulista - A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru) realizou, nesta terça-feira (24), no período da manhã, o primeiro Simulado de Resposta a Desastres na área central do município. A ação teve como cenário uma situação simulada de inundação e envolveu órgãos que compõem o Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil.

O objetivo do simulado foi avaliar o tempo de resposta e mobilização das equipes envolvidas, além de orientar comerciantes e moradores sobre os procedimentos adequados em caso de risco de inundação.

Durante a atividade, foi acionado o Plano de Contingência Municipal para situações de inundação. A partir do acionamento, os órgãos participantes se deslocaram até a área central para executar as ações previstas em protocolo.