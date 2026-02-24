Situação protesta

O que mais chamou a atenção na sessão desta segunda-feira (23) da Câmara Municipal de Bauru estava escrito nas estrelas: vereadores da bancada de situação (da oposição também) queixando-se muito da cobrança de 100% da tarifa do lixo logo após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação da PPP. A expectativa dos parlamentares governistas, como já dissemos na coluna, era pela cobrança de 50% no início, segundo prometera a eles, no final do ano passado, a secretária do Meio Ambiente, Cilene Bordezan.

Repercussão

A revelação da mudança no valor da tarifa foi feita pelo jornalista Nelson Itaberá, em matéria no Jornal da Cidade e no JCNET, no último final de semana. De lá para cá, as reações foram as mais diversas possíveis, em diferentes plataformas. A informação sobre a mudança dos percentuais foi dada pela própria Cilene a Itaberá, na audiência pública do programa, realizada na noite de quinta-feira (19), na sede das Secretarias de governo, na Vila Falcão.

Edson Miguel 1

A oposição, logicamente, também bateu forte no governo municipal. O vereador José Roberto Segalla (União Brasil) usou um nariz de palhaço durante sua fala na tribuna para protestar. Eduardo Borgo (Novo) e Estela Almagro (PT) foram contundentes nos discursos. Mas, talvez, o que mais tenha chamado a atenção foi a fala dura de um vereador muito situacionista e geralmente discreto nas sessões: Edson Miguel (Republicanos).