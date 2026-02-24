Situação protesta
O que mais chamou a atenção na sessão desta segunda-feira (23) da Câmara Municipal de Bauru estava escrito nas estrelas: vereadores da bancada de situação (da oposição também) queixando-se muito da cobrança de 100% da tarifa do lixo logo após a assinatura do contrato com a empresa vencedora da licitação da PPP. A expectativa dos parlamentares governistas, como já dissemos na coluna, era pela cobrança de 50% no início, segundo prometera a eles, no final do ano passado, a secretária do Meio Ambiente, Cilene Bordezan.
Repercussão
A revelação da mudança no valor da tarifa foi feita pelo jornalista Nelson Itaberá, em matéria no Jornal da Cidade e no JCNET, no último final de semana. De lá para cá, as reações foram as mais diversas possíveis, em diferentes plataformas. A informação sobre a mudança dos percentuais foi dada pela própria Cilene a Itaberá, na audiência pública do programa, realizada na noite de quinta-feira (19), na sede das Secretarias de governo, na Vila Falcão.
Edson Miguel 1
A oposição, logicamente, também bateu forte no governo municipal. O vereador José Roberto Segalla (União Brasil) usou um nariz de palhaço durante sua fala na tribuna para protestar. Eduardo Borgo (Novo) e Estela Almagro (PT) foram contundentes nos discursos. Mas, talvez, o que mais tenha chamado a atenção foi a fala dura de um vereador muito situacionista e geralmente discreto nas sessões: Edson Miguel (Republicanos).
Edson Miguel 2
Em seu discurso na tribuna, Edson Miguel praticamente exigiu explicações públicas da secretária e do próprio governo, de preferência em reunião na própria sede do Poder Legislativo. E ele discorda da argumentação de Cilene Bordezan de que o governo não poderia praticar renúncia de receita, daí a cobrança da tarifa cheia logo após a assinatura do contrato. Citou como exemplo situação semelhante na cidade de Boraceia.
'Paga e não tem...'
O vereador Márcio Teixeira (PL), que um dia já foi considerado de situação, fez a seguinte declaração no final de semana: “O bauruense paga há 20 anos por tratamento de esgoto que não tem. Agora vai pagar 100% do custo do lixo por quatro anos, sem usina de tratamento! E vai pagar sete anos por piscinões na Nações, sem a obra. Infelizmente, somos a minoria na Câmara. Isso não é investimento. É injustiça com quem paga a conta!”.
Borgo/Hospital
Outra notícia deste final de semana que também repercutiu na sessão da Câmara foi o anúncio da prefeitura de republicação do edital para a futura construção do Hospital Municipal. O vereador Borgo afirmou na tribuna que duvida que o Hospital vá funcionar, embora assim o desejasse. “Porque um hospital como esse teria um custeio de R$ 6 milhões a R$ 7 milhões, cerca de R$ 83 milhões ao ano. De onde vão tirar o dinheiro?!, que até tem, mas é muito mal empregado”, disse.
Denúncia 1
A vereadora Estela Almagro tornou pública, na tribuna, uma denúncia de que famílias de diversos estados foram vítimas de um golpe em Bauru: a promessa do sonho no futebol. Segundo ela, falsos intermediários estão usando indevidamente o nome do Noroeste para afirmar que jovens teriam sido aprovados em “peneiras” e que integrariam a base do clube. O Noroeste divulgou uma nota na qual afirma que investiga o uso do nome do clube e que vai processar quem usa indevidamente o nome da agremiação.
Denúncia 2
"A partir dessa falsa aprovação, valores são cobrados das famílias para custear a permanência dos meninos em Bauru. A realidade encontrada, porém, é alarmante: jovens amontoados em alojamentos precários, sem estrutura adequada e enfrentando até falta de alimentação. O Conselho Tutelar já foi acionado e realizou atendimentos para garantir proteção e apoio aos adolescentes envolvidos", afirma a vereadora. "Estamos falando de exploração de sonhos, abuso de confiança e possível violação de direitos de crianças e adolescentes".
Para confirmar
O vereador Junior Rodrigues (PSD) esteve em São Paulo na semana passada para um encontro com o presidente nacional de seu partido, Gilberto Kassab. Entre uma conversa e outra, Kassab falou, por chamada de vídeo, com o ex-deputado Pedro Tobias, que apoia Junior Rodrigues, e, mais uma vez, garantiu a legenda de candidato a deputado estadual ao parlamentar bauruense. Junior publicou em seu perfil, no Instagram.
Contas na mesa 1
Por iniciativa da Comissão Interpartidária, sob a presidência do vereador Natalino da Pousada (PDT), a Câmara Municipal de Bauru promove, a partir de hoje até sexta-feira, uma série de audiências públicas voltadas à prestação de contas da Administração Municipal referente ao 3º Quadrimestre de 2025, que compreende os meses de setembro a dezembro.
Contas na mesa 2
Os encontros da Interpartidária serão realizados no Plenário da Câmara Municipal e poderão ser acompanhados presencialmente ou por meio dos canais da Rádio e TV Câmara Bauru, a partir das 14h. Nesta terça, a audiência vai reunir as secretarias da Fazenda, Infraestrutura, Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), Negócios Jurídicos (SNJ) e Governo, além da Funprev.