Itatinga - Um professor de um projeto social de Itatinga (120 quilômetros de Bauru), na região de Botucatu, foi preso em flagrante por policiais civis do Grupo de Investigação em Área Rural (Giar) durante a operação "Giar por Elas", deflagrada pela delegacia da cidade com o objetivo de garantir a segurança de mulheres, crianças e adolescentes no campo e na cidade.

A prisão ocorreu na tarde de sexta-feira (20), após uma aula particular ministrada pelo investigado, de 37 anos, em sua residência. Segundo o relato das vítimas, duas meninas, de 9 e 11 anos, o professor teria acariciado as partes íntimas delas no quarto do imóvel.

Os abusos foram revelados pelas crianças aos pais e o homem foi preso em flagrante por policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) pela prática do crime de estupro de vulnerável. Na audiência de custódia, teve prisão preventiva decretada pela Justiça.

Outro caso