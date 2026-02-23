Barra Bonita - Um funcionário de uma empresa de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após investigações, suspeito de fraudar notas fiscais e desviar sucatas e MDF. Segundo a polícia, ele admitiu ter causado prejuízo estimado em cerca de R$ 70 mil, mas as apurações indicam que o valor possa ser bem maior. Dois compradores dos materiais ilícitos também foram presos. Todos foram soltos pela Justiça na audiência de custódia e responderão pelos crimes em liberdade.
A prisão ocorreu na última sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após uma comunicação da empresa relatando desvio de sucatas e MDF mediante a emissão e o cancelamento fraudulento de notas fiscais. "Após a conclusão das diligências de campo, todos os investigados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Barra Bonita", informa, em nota.
O homem apontado como mentor do golpe, de 54 anos, era funcionário do setor fiscal da empresa. Conforme a polícia, ele confessou ter agido sozinho, desde setembro de 2025, mas elementos apontam que o início da fraude tenha ocorrido antes. "O investigado declarou ter obtido lucro ilícito estimado entre R$ 60 mil e R$ 70 mil com a venda de materiais desviados", revela na nota.
"Entretanto, diante da duração prolongada do esquema, do volume de cargas identificadas e da quantidade de compradores recorrentes, há indicativos sólidos de que o prejuízo efetivo causado à empresa seja substancialmente maior do que o valor apresentado pelo investigado", completa.
Nas diligências, policiais civis apreenderam notas fiscais burladas, emitidas irregularmente e canceladas; dez placas de MDF avaliadas em R$ 400,00; e 1.500 kg de retalhos metálicos, avaliados em cerca de R$ 21 mil. Segundo a polícia, outras duas pessoas também foram presas suspeitas de adquirirem as mercadorias com a ciência de que elas eram desviadas, sobretudo diante das informações incorretas contidas nas notas fiscais que lhe eram apresentadas.
"Outro fator de suma importância era o fato de que esses compradores não pagavam os valores para o CNPJ da pessoa jurídica, mas sim via PIX, diretamente a uma conta ligada ao investigado principal e mentor do esquema criminoso", ressalta.
"Cabe destacar que outras pessoas também foram conduzidas até a delegacia de polícia visando à apuração inicial do envolvimento, porém foram liberadas após análise". Os três presos em flagrante e, posteriormente, liberados em audiência de custódia, responderão pelos crimes de furto qualificado (abuso de confiança e cometido por mais de duas pessoas) e receptação.