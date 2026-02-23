Barra Bonita - Um funcionário de uma empresa de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) foi preso em flagrante pela Polícia Civil, após investigações, suspeito de fraudar notas fiscais e desviar sucatas e MDF. Segundo a polícia, ele admitiu ter causado prejuízo estimado em cerca de R$ 70 mil, mas as apurações indicam que o valor possa ser bem maior. Dois compradores dos materiais ilícitos também foram presos. Todos foram soltos pela Justiça na audiência de custódia e responderão pelos crimes em liberdade.

A prisão ocorreu na última sexta-feira (20). De acordo com a Polícia Civil, a investigação teve início após uma comunicação da empresa relatando desvio de sucatas e MDF mediante a emissão e o cancelamento fraudulento de notas fiscais. "Após a conclusão das diligências de campo, todos os investigados foram conduzidos para a Delegacia de Polícia de Barra Bonita", informa, em nota.

O homem apontado como mentor do golpe, de 54 anos, era funcionário do setor fiscal da empresa. Conforme a polícia, ele confessou ter agido sozinho, desde setembro de 2025, mas elementos apontam que o início da fraude tenha ocorrido antes. "O investigado declarou ter obtido lucro ilícito estimado entre R$ 60 mil e R$ 70 mil com a venda de materiais desviados", revela na nota.