A forte, mas rápida, chuva que atingiu Bauru na tarde desta segunda-feira (23), apesar do baixo volume registrado — apenas 12 milímetros, segundo o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp (Ipmet) — foi suficiente para provocar alagamentos em pontos já “tradicionais” da cidade.

Na avenida Rodrigues Alves, no viaduto com a Rodovia Marechal Rondon, a boca de lobo não deu vazão à água e causou alagamento no sentido centro-bairro. Um Fiat Uno ficou ilhado e os ocupantes precisaram subir no teto do veículo. O Corpo de Bombeiros esteve no local para prestar auxílio aos motoristas que ficaram ilhados. Não houve registro de feridos.

A avenida Nações Unidas também ficou alagada em alguns trechos, assim como a avenida Octávio Pinheiro Brisolla e as ruas Capitão Gomes Duarte, São Gonçalo (em um trecho) e Joaquim da Silva Martha.