Uma mulher de 76 anos foi atropelada na manhã deste domingo (22), na avenida João Ferraz Neto, em Jaú (56 quilômetros de Bauru). De acordo com familiares, o motorista do veículo envolvido deixou o local sem prestar socorro. Populares que presenciaram o acidente acionaram o resgate, e a vítima foi encaminhada ao hospital, informa o portal Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú-Sp.

Segundo informações divulgadas pela família, a idosa sofreu fraturas no fêmur e na bacia, além de apresentar sangramento cerebral em decorrência do impacto. Ela passou por cirurgia para correção da fratura no fêmur e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe cuidados médicos e segue sob observação. Em uma publicação nas redes sociais, a filha informou que a cirurgia foi bem-sucedida e que a mãe está com pinos. A paciente continua na UTI devido ao traumatismo na cabeça.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso para identificar o motorista responsável. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas às autoridades.