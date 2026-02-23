23 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
SEM PRESTAR SOCORRO

Idosa é atropelada em Jaú e motorista foge; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú-Sp/Reprodução
Câmeras de segurança registraram momento do atropelamento
Câmeras de segurança registraram momento do atropelamento

Uma mulher de 76 anos foi atropelada na manhã deste domingo (22), na avenida João Ferraz Neto, em Jaú (56 quilômetros de Bauru). De acordo com familiares, o motorista do veículo envolvido deixou o local sem prestar socorro. Populares que presenciaram o acidente acionaram o resgate, e a vítima foi encaminhada ao hospital, informa o portal Tem Coisas Que Só Acontecem Em Jaú-Sp.

Segundo informações divulgadas pela família, a idosa sofreu fraturas no fêmur e na bacia, além de apresentar sangramento cerebral em decorrência do impacto. Ela passou por cirurgia para correção da fratura no fêmur e permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe cuidados médicos e segue sob observação. Em uma publicação nas redes sociais, a filha informou que a cirurgia foi bem-sucedida e que a mãe está com pinos. A paciente continua na UTI devido ao traumatismo na cabeça.

Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil investiga o caso para identificar o motorista responsável. Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas às autoridades.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários