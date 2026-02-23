Na próxima sexta-feira (27), a partir das 8h30, será realizado o Secovi Meeting Bauru no escritório de advocacia Carreira e Sartorello, na rua Rubens de Mello e Souza, 2-3, Jardim Europa. O encontro terá como tema a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido a projetos sociais locais, mecanismo previsto em lei que permite que empresas e pessoas físicas fortaleçam as atividades de entidades assistenciais sem custo adicional.

De acordo com a diretoria regional do Secovi-SP, para se ter uma ideia do potencial da iniciativa, cerca de R$ 38 milhões poderiam ter sido direcionados a instituições de Bauru em 2025. No entanto, apenas R$ 1,2 milhão foi efetivamente destinado.

Durante o evento, voltado a profissionais do mercado imobiliário, especialistas irão explicar, de forma prática, a importância da destinação e os procedimentos necessários, que devem ser realizados diretamente no sistema da Receita Federal do Brasil.