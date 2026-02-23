Na próxima sexta-feira (27), a partir das 8h30, será realizado o Secovi Meeting Bauru no escritório de advocacia Carreira e Sartorello, na rua Rubens de Mello e Souza, 2-3, Jardim Europa. O encontro terá como tema a destinação de parte do Imposto de Renda (IR) devido a projetos sociais locais, mecanismo previsto em lei que permite que empresas e pessoas físicas fortaleçam as atividades de entidades assistenciais sem custo adicional.
De acordo com a diretoria regional do Secovi-SP, para se ter uma ideia do potencial da iniciativa, cerca de R$ 38 milhões poderiam ter sido direcionados a instituições de Bauru em 2025. No entanto, apenas R$ 1,2 milhão foi efetivamente destinado.
Durante o evento, voltado a profissionais do mercado imobiliário, especialistas irão explicar, de forma prática, a importância da destinação e os procedimentos necessários, que devem ser realizados diretamente no sistema da Receita Federal do Brasil.
Os palestrantes serão Luiz Carlos Aparecido Anézio, auditor-fiscal e ex-delegado da Receita Federal; Marcos Rodrigues de Mello, mestre em Direito Tributário e ex-corregedor-geral da Receita Federal; e Luciano Tane, corretor especialista em seguros de vida e previdência.
A abertura será conduzida por Bruno Pegorin Netto, diretor regional do Secovi-SP em Bauru, e a coordenação ficará sob responsabilidade de Adilson Sartorello, diretor de Assuntos Legislativos e Urbanismo Metropolitano do Secovi-SP na cidade.
Sobre a Diretoria Regional Secovi-SP em Bauru
A Diretoria Regional Secovi-SP em Bauru representa empresas do setor imobiliário em 40 cidades do Centro-Oeste paulista, atuando como elo estratégico entre a iniciativa privada e o poder público. Com diálogo permanente junto às esferas municipal e estadual, promove o desenvolvimento e o fortalecimento do segmento em toda a região. Entre suas principais iniciativas está o Encontro do Mercado Imobiliário, realizado anualmente. Por meio de seus diretores, a entidade atua nas áreas de administração imobiliária e condomínios, assuntos legislativos, estatística e empreendedorismo, estratégias de mercado, gestão patrimonial e locação, incorporação, inovação, intermediação imobiliária, relações institucionais e urbanismo.
Site: https://secovi.com.br/regional-bauru/
Instagram: @secovisp.regionais
Serviço
O Secovi Meeting Bauru acontece nesta sexta-feira (27), a partir das 8h30, na advocacia Carreira e Sartorello, localizada na rua Rubens de Mello e Souza, 2-3, Jardim Europa. As inscrições podem ser feitas pelo link: https://shre.ink/secovimeetingbauru. As vagas são limitadas.