23 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
DESPEDIDA

Zoo de Bauru se despede de um dos seus lobos-guarás

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação: Bruno Sartori Reis
Lobo estava com 17 anos, idade acima da expectativa de vida em cativeiro.
Lobo estava com 17 anos, idade acima da expectativa de vida em cativeiro.

O mais velho dos lobos-guarás do Parque Zoológico Municipal de Bauru morreu na semana passada.

De acordo com nota publicada nas redes sociais do Zoo, ele chegou a Bauru em 2013, vindo de um criadouro em Minas Gerais, após ter sido resgatado ainda filhote, em 2009. “Com quase 17 anos, ele atingiu uma idade muito avançada e, nos últimos meses, vinha enfrentando as consequências disso, como insuficiência renal e cardíaca, sendo assistido com todo carinho pela equipe do Zoo durante esse período”, diz a nota.

Segundo a gerente administrativa e financeira do Parque, Samantha Bittecourt, a expectativa de vida de um lobo-guará em cativeiro é de 12 a 15 anos. “Já era esperado que ele morresse por conta da idade e de vários problemas de saúde. Ele tomava remédios e injeções todos os dias.”

Ainda conforme a publicação, no Zoo Bauru ele foi pai de cinco filhotes, que foram encaminhados a instituições vinculadas ao Plano de Manejo do Lobo-Guará, demonstrando sua importância para a conservação da espécie.

O recinto passará por uma pequena manutenção para receber a nova moradora, que chegou ao Zoo há cerca de 40 dias: uma fêmea de lobo-guará, resgatada na região de Brumadinho (MG), e que está em processo de adaptação. “Acredito que, nos próximos 15 dias, a fêmea deva ir para o recinto e, depois, o macho irá para fazer a aproximação, porque esse processo precisa ser feito por etapas”, informou.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários