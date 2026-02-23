O mais velho dos lobos-guarás do Parque Zoológico Municipal de Bauru morreu na semana passada.

De acordo com nota publicada nas redes sociais do Zoo, ele chegou a Bauru em 2013, vindo de um criadouro em Minas Gerais, após ter sido resgatado ainda filhote, em 2009. “Com quase 17 anos, ele atingiu uma idade muito avançada e, nos últimos meses, vinha enfrentando as consequências disso, como insuficiência renal e cardíaca, sendo assistido com todo carinho pela equipe do Zoo durante esse período”, diz a nota.

Segundo a gerente administrativa e financeira do Parque, Samantha Bittecourt, a expectativa de vida de um lobo-guará em cativeiro é de 12 a 15 anos. “Já era esperado que ele morresse por conta da idade e de vários problemas de saúde. Ele tomava remédios e injeções todos os dias.”