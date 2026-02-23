Você achou que ele estava sumido? Em meio aos dias quentes e às pancadas de chuva típicas do verão, o mosquito Aedes aegypti voltou a picar em Bauru. A Secretaria Municipal de Saúde registrou 55 casos de dengue na cidade entre dezembro e fevereiro, sem nenhum óbito.
A Divisão de Vigilância Ambiental pede a colaboração da população na eliminação e no descarte adequado de qualquer recipiente que possa acumular água, como latas, pneus, potes e garrafas, que devem ser levados aos Ecopontos.
Cabe ainda aos munícipes verificar vasos de plantas, calhas, caixas d’água e ralos, além de manter quintais, calçadas e terrenos limpos. As ações devem ser conjuntas, tanto da população quanto do poder público, como forma de evitar a reprodução do mosquito, que também transmite zika e chikungunya.
A vacinação
A Secretaria de Saúde iniciou, na última semana, a aplicação da vacina contra a dengue para profissionais de saúde do município. Neste primeiro momento, foram destinadas 307 doses. Estão sendo imunizados profissionais da Atenção Primária, como agentes comunitários de saúde que atuam nas Unidades de Saúde da Família (USF), além de agentes de combate às endemias. Posteriormente, outros profissionais também serão vacinados, conforme novas doses sejam enviadas ao município, informa a pasta.
Já a vacinação para o público em geral ainda não tem previsão de início, segundo a Secretaria de Saúde. A definição depende do Ministério da Saúde, conforme a disponibilidade de doses. A imunização de crianças de 10 a 14 anos será retomada a partir da próxima semana, em todas as unidades de saúde.
Serviço
A Vigilância Ambiental, responsável pela fiscalização, fica na rua Machado de Assis, 15-60, na Vila Universitária. O telefone para denúncias e dúvidas é (14) 3227-1514. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.