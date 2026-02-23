Visando à Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, o Esporte Clube Noroeste se reapresenta nesta terça-feira (24), no Complexo Damião Garcia. Os atletas remanescentes farão avaliações físicas no Departamento Médico Unimed Bauru. Também haverá atividades junto à preparação física e ao planejamento das próximas semanas.

O Norusca ainda não divulgou oficialmente quais atletas não foram emprestados e permanecerão para a disputa da competição nacional.

A Série D começa em abril, com 96 clubes, e segue até setembro. A CBF ainda não divulgou a data do arbitral.

Confira as datas de término de contratos