Visando à Série D do Campeonato Brasileiro de 2026, o Esporte Clube Noroeste se reapresenta nesta terça-feira (24), no Complexo Damião Garcia. Os atletas remanescentes farão avaliações físicas no Departamento Médico Unimed Bauru. Também haverá atividades junto à preparação física e ao planejamento das próximas semanas.
O Norusca ainda não divulgou oficialmente quais atletas não foram emprestados e permanecerão para a disputa da competição nacional.
A Série D começa em abril, com 96 clubes, e segue até setembro. A CBF ainda não divulgou a data do arbitral.
Confira as datas de término de contratos
GOLEIROS
Jeferson Romário (31/10/2026)
Henrique (30/11/2026)
ZAGUEIROS
Carlinhos (30/11/2027)
Lucas Cunha (30/11/2027)
Maycon (31/12/2026)
Pedro Carrerette (30/11/2026)
Renan Araújo (31/12/2026)
Ronaldo Alves (30/11/2026)
LATERAIS
Leocovick (31/10/2026)
PH (15/4/2027)
Wesley Santos (29/6/2026)
Yuri Ferraz (30/10/2026)
MEIO-CAMPISTAS
Cauã Aguiar (30/11/2027)
Cristiano (23/3/2026)
Denner (30/11/2027)
Diego Mathias (31/12/2028)
Igor Cristiano (30/10/2026)
Léo Sena (30/11/2026)
Lucas Belém (31/12/2028)
Peixoto (22/12/2027)
Tauã (30/11/2026)
Thiago Lopes (30/11/2026)
ATACANTES
Léo Tocantins (20/12/2028)
Marlyson (22/12/2028)
Pedro Felipe (10/12/2027)
Rafael Silva (30/11/2026)
Robertinho (17/11/2026)
Thiaguinho Araújo (8/7/2028)