A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon) de Bauru abriu inscrições para o curso presencial e gratuito de Inclusão Digital Móvel voltado à terceira idade. As atividades serão realizadas na sede do Centro de Inovação Tecnológica (CIT), às quintas-feiras, das 14h às 17h, no período de 5 de março a 11 de junho. A proposta é promover autonomia e ampliar o acesso às tecnologias digitais, com conteúdo que vai desde noções básicas de uso do celular até funcionalidades mais avançadas.

A iniciativa é promovida em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) – Campus Bauru. Ao todo, são oferecidas 20 vagas para pessoas com 40 anos ou mais que possuam aparelho celular com sistema Android.

Segundo a prefeitura, há reserva de vagas para pessoas pretas, pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ), além de pessoas com deficiência (PCD).