Entre esta segunda (23) e quinta-feira (26), há previsão de chuvas para Bauru e região, segundo o Centro de Meteorologia (IPMet) da Unesp, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente, influenciando o Interior, seguida pela passagem de uma frente fria pelo Litoral.

O IPMet explica que, para esta segunda-feira, a semana começa com tempo instável no Estado de São Paulo, inclusive em Bauru e região, com céu parcialmente nublado e previsão de áreas de chuva, algumas acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, devido à atuação de um sistema de baixa pressão no continente.

Na terça (24), na quarta (25) e na quinta-feira, a condição de instabilidade permanece em São Paulo, mantendo o céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isoladas. Haverá a chegada de uma nova frente fria pelo Litoral paulista, reforçando as instabilidades, principalmente no sul e na faixa leste do Estado. As temperaturas continuam amenas.