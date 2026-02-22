Na noite deste domingo (22), o Corinthians entrou em campo para mais um desafio na temporada. Pelo Paulistão 2026, o Timão disputou o confronto das quartas de final, no estádio do Canindé, contra a Portuguesa. O Coringão se deu melhor nas penalidades após empate no tempo normal, por 1 a 1, com um golaço do atacante Vitinho para o Alvinegro, no melhor estilo Corinthians.
Nas cobranças de pênaltis, 8 a 7 no placar, com Hugo defendendo duas cobranças. O resultado positivo classificou o Clube do Parque São Jorge para a semifinal do Estadual. A vaga para a grande final será disputada com o Novorizontino, em partida com os detalhes a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol.
Zé Vitor abriu o placar para os donos da casa aos 37 minutos de jogo. Antes, Hugo pegou pênalti cometido por ele mesmo, cobrado por Renê. Nos acréscimos do segundo tempo, Vitinho empatou a partida e levou a decisão da vaga para os pênaltis.
Ficha Técnica
Portuguesa x Corinthians – Canindé – 22/02/2026
Gols: 1T: 37’: Zé Vitor
2T – 47’: Vitinho