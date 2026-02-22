O Sesi Vôlei Bauru é o campeão do Sul-Americano de Clubes 2026! Com uma campanha irretocável, vencendo todos os sets que disputou, o time bauruense bateu o Osasco São Cristóvão Saúde na grande final em 3 sets a 0 (25x23; 25x20; 25x20). A final foi disputada na noite desse domingo, 22, no Ginásio "Lucha" Fuentes, em Lima, no Peru.

O título continental veio após grande atuação de toda a equipe bauruense, que foi eficiente em momentos cruciais dos sets e teve destaques em todo o time. Esse foi o primeiro título Sul-Americano de Clubes do Sesi Vôlei Bauru desde a formação da parceria com o SESI-SP na temporada 2018/19. Antes disso, o SESI-SP conquistou o título continental na edição de 2014, quando ainda era sediado no Sesi Vila Leopoldina.

Além do título continental, com a classificação para a final do Sul-Americano de Clubes, o Sesi Vôlei Bauru também garantiu sua participação na próxima edição do Mundial de Clubes.