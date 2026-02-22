O Sesi Vôlei Bauru é o campeão do Sul-Americano de Clubes 2026! Com uma campanha irretocável, vencendo todos os sets que disputou, o time bauruense bateu o Osasco São Cristóvão Saúde na grande final em 3 sets a 0 (25x23; 25x20; 25x20). A final foi disputada na noite desse domingo, 22, no Ginásio "Lucha" Fuentes, em Lima, no Peru.
O título continental veio após grande atuação de toda a equipe bauruense, que foi eficiente em momentos cruciais dos sets e teve destaques em todo o time. Esse foi o primeiro título Sul-Americano de Clubes do Sesi Vôlei Bauru desde a formação da parceria com o SESI-SP na temporada 2018/19. Antes disso, o SESI-SP conquistou o título continental na edição de 2014, quando ainda era sediado no Sesi Vila Leopoldina.
Além do título continental, com a classificação para a final do Sul-Americano de Clubes, o Sesi Vôlei Bauru também garantiu sua participação na próxima edição do Mundial de Clubes.
Elenco do Sesi Vôlei Bauru campeão do Sul-Americano de Clubes 2026:
Bruna Moraes, Claudinha, Dani Lins, Diana, Isabella Rocha, Kasiely, Keyt, Lara, Léia, Mayany, Nia Reed, Acosta, Talia, Thays e Henrique Modenesi. Comissão Técnica: Rodolfo Ferreira (auxiliar técnico); Rodrigo Gianoni (preparador físico); Sergio Borin (fisioterapeuta); Pedro Batista (estatístico); Fernanda Gasparini (nutricionista); Diego Sena (auxiliar de quadra); Dr. Carlos Eduardo (médico); Bruno Bember (psicólogo); Marcus Filipi (supervisor).
O jogo
Para a grande final, o Sesi Vôlei Bauru foi com a seguinte escalação titular: Dani Lins, Mayany, Kasiely, Acosta, Diana, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa com o time de Osasco tomando a primeira liderança, mas o Sesi Vôlei Bauru cresce defensivamente e responde com boa sequência de saque, abrindo 12 a 10 na primeira parada do adversário. O Osasco São Cristóvão consegue se equilibrar defensivamente e empata o set no 17 a 17 após contra-ataque, levando ao tempo do time de Bauru. A parcial é extremamente equilibrada até o final, com o Sesi Vôlei Bauru conseguindo a bola decisiva em 25 a 23 com Acosta.
A segunda parcial segue o mesmo roteiro do set inicial, com grande equilíbrio entre as duas equipes e as viradas de bola sendo muito efetivas. O Osasco São Cristóvão Saúde aumenta o volume defensivo e converte os contra-ataques para ter a primeira vantagem e abrir dois pontos de diferença, mas o Sesi Vôlei Bauru se recupera, pressiona nos bloqueios e chega em 21 a 17 após as duas paradas da equipe osasquense. O time de Bauru controla a vantagem e, no erro adversário, fecha em 25 a 20.
No terceiro set, o Osasco São Cristóvão Saúde começa na frente, pressionando no saque e tem alto volume defensivo, convertendo com eficiência para abrir 9 a 12. O Sesi Vôlei Bauru recupera a virada de bola, força no saque e consegue o contra-ataque, encostando no 12 a 13 na parada osasquense. As equipes trocam pontos com muito equilíbrio e o Sesi Vôlei Bauru passa a frente, com boa virada de bola e contando com os erros do adversário para abrir 18 a 16 no segundo tempo de Osasco. O time de Bauru controla o set e administra os pontos, forçando os erros do time de Osasco, até fechar em 25 a 20 e se sagrar campeão do Sul-Americano de Clubes.