Em uma partida de três sets equilibrados, o Sesi Bauru conquistou a vitória sobre o JF Vôlei em 3 sets a 0 (21x25; 23x25; 23x25). A partida foi disputada na noite desse domingo, 22, no Ginásio Municipal de Juiz de Fora, válida pela sétima rodada do returno da Superliga 25-26.
Com os três pontos somados fora de casa, o Sesi Bauru sobe momentaneamente para a quinta colocação, chegando em 26 pontos em nove vitórias e nove derrotas. A equipe de Bauru ainda aguarda os resultados do Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo (7º, com 24, que enfrenta o Joinville Vôlei), Vôlei Guarulhos BateuBet e Saneago Goiás (7º e 8º, respectivamente) que se enfrentam na rodada.
O próximo desafio será confronto direto em casa. O Sesi Bauru enfrenta o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo no dia 3 de março, terça-feira, às 18h30, na Arena Paulo Skaf. O jogo tem entrada gratuita via Meu Sesi, com ingressos disponíveis no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
Ao final do jogo, Pureza foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Marcos Jr. foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 16 pontos.
Para o confronto fora de casa, o Sesi Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Luiz Fernando, Barreto, Gui Araújo e Pureza. O Sesi Bauru começa a partida pressionando no saque e contra-ataque, abrindo 1 a 6 e forçando os erros do time mineiro. A equipe da casa consegue se recuperar na parcial e equilibra as jogadas, mas o Sesi Bauru volta a pressionar no saque e bloqueio, pontua com bola de cheque de Luiz Fernando e abre 15 a 19. O JF Vôlei consegue ter sequência de saques e pressiona a recepção bauruense, chegando em 19 a 21 na parada do Sesi Bauru. O time de Bauru volta a converter contra-ataques e controla a vantagem, fechando em 21 a 25 com virada de bola de Marcos Jr.
Assim como no primeiro set, o Sesi Bauru inicia a segunda parcial pressionando e conseguindo abrir vantagem de quatro pontos, forçando nas passagens de saque e levando aos erros da equipe de Juiz de Fora. O time da casa cresce defensivamente na parcial, encosta em 14 a 15 e leva à primeira parada de Anderson Rodrigues no set.
O jogo segue muito equilibrado, e o JF Vôlei chega a empatar o set, mas o Sesi Bauru volta a frente após ponto de bloqueio de Barreto na reta final. O time de Bauru consegue a sequência de pontos com contra-ataque de Éder, faz 21 a 23 e força a parada do mandante. Com grande rally e em mais um contra-ataque de Éder, o Sesi Bauru fecha em 23 a 25.
O terceiro set começa muito equilibrado e os dois times têm sucesso nas viradas de bola, mas o Sesi Bauru consegue a primeira vantagem novamente na boa passagem de saque de Bender, colocando 8 a 11 no placar para forçar a parada do time mineiro. A equipe de Juiz de Fora cresce nos bloqueios, empata em 16 a 16 e força a parada do time bauruense. Na reta final, o Sesi Bauru passa a pressionar nos bloqueios novamente e retoma a vantagem no placar, até fechar em 23 a 25.