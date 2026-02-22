Em uma partida de três sets equilibrados, o Sesi Bauru conquistou a vitória sobre o JF Vôlei em 3 sets a 0 (21x25; 23x25; 23x25). A partida foi disputada na noite desse domingo, 22, no Ginásio Municipal de Juiz de Fora, válida pela sétima rodada do returno da Superliga 25-26.

Com os três pontos somados fora de casa, o Sesi Bauru sobe momentaneamente para a quinta colocação, chegando em 26 pontos em nove vitórias e nove derrotas. A equipe de Bauru ainda aguarda os resultados do Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo (7º, com 24, que enfrenta o Joinville Vôlei), Vôlei Guarulhos BateuBet e Saneago Goiás (7º e 8º, respectivamente) que se enfrentam na rodada.

O próximo desafio será confronto direto em casa. O Sesi Bauru enfrenta o Azulim Sicoob Aracoop Monte Carmelo no dia 3 de março, terça-feira, às 18h30, na Arena Paulo Skaf. O jogo tem entrada gratuita via Meu Sesi, com ingressos disponíveis no link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026