A Polícia Civil de Botucatu prendeu, no fim da tarde deste domingo (22), Diego Sansalone, investigado por atirar contra a ex-companheira, matar o atual namorado dela, Diego Felipe Corrêa da Silva, e levar o próprio filho após o crime. A captura ocorreu em uma área rural entre Botucatu e Pardinho (veja vídeo abaixo). As informações são do site Acontece Botucatu.

O atentado foi registrado no sábado (21), na avenida Cecília Lourenção, no Jardim Cambuí. O suspeito, que estava sendo procurado, foi localizado fora da área urbana de Botucatu. O menino, de 8 anos, já havia sido encontrado em segurança com familiares algumas horas antes, conforme informaram as autoridades.

A mulher segue internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Botucatu. A ocorrência foi inicialmente enquadrada como homicídio qualificado consumado, tentativa de feminicídio, tentativa de homicídio contra menor e sequestro. A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a motivação e todos os detalhes envolvendo a participação do acusado no crime.