BOTUCATU

Menino sequestrado pelo pai é encontrado em Botucatu; VÍDEO

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Menino foi ao Plantão Policial acompanhado pelos avós paternos.
As equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Botucatu localizaram, na tarde deste domingo (22), o menino de 8 anos que havia sido levado pelo pai após o ataque a tiros que resultou na morte de um homem e deixou uma mulher gravemente ferida no Jardim Cambuí.

A criança foi encaminhada ao plantão policial acompanhada dos avós paternos. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes, já que a ocorrência segue em andamento. O JCNET acompanha o caso.

O corpo de Diego Felipe Corrêa da Silva, de 34 anos, morto durante o ataque a tiros, será sepultado nesta segunda-feira (23), às 8h30, no Cemitério Jardim, em Botucatu.

Diego era corretor de imóveis, praticante de boxe e jiu-jitsu e apaixonado por pescaria. Nas redes sociais, costumava compartilhar momentos ao lado da filha, registrando passeios, pescarias e também fotos com o menino de 8 anos, filho de sua namorada, que está internada em estado grave no Hospital das Clínicas de Botucatu.

A filha de Diego também estava no carro no momento do crime. Ela sofreu lesões no rosto e no joelho durante o impacto e foi acolhida por moradores de uma residência próxima até a chegada do socorro. Em seguida, foi encaminhada ao pronto-socorro infantil, onde recebeu atendimento médico, sem risco de morte. Após o ocorrido, permanece sob os cuidados da família e deverá passar por acompanhamento psicológico em razão do trauma causado pelo ataque.

Em uma das publicações, Diego escreveu: “Vou estar do seu lado até o último dia da minha vida”.

Diego era praticante de boxe e jiu-jitsu e apaixonado por pescaria.
