As equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Polícia Civil de Botucatu localizaram, na tarde deste domingo (22), o menino de 8 anos que havia sido levado pelo pai após o ataque a tiros que resultou na morte de um homem e deixou uma mulher gravemente ferida no Jardim Cambuí.

A criança foi encaminhada ao plantão policial acompanhada dos avós paternos. A Polícia Civil não divulgou mais detalhes, já que a ocorrência segue em andamento. O JCNET acompanha o caso.

O corpo de Diego Felipe Corrêa da Silva, de 34 anos, morto durante o ataque a tiros, será sepultado nesta segunda-feira (23), às 8h30, no Cemitério Jardim, em Botucatu.