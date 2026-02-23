A reforma tributária já aprovada no Congresso Nacional e sancionada em janeiro de 2026 acendeu o alerta entre entidades assistenciais de Bauru e de todo o Estado de São Paulo. A principal preocupação é assegurar a continuidade de políticas públicas como a Nota Fiscal Paulista diante da substituição do ICMS e do ISS pelo novo Imposto sobre Bens e Serviços (IBS). De acordo com o coordenador-geral do Movimento de Apoio à Cidadania Fiscal e Solidária (Macf), Eduardo Vianna Júnior, a mudança será gradual, mas exige mobilização imediata de estados e municípios.

“A reforma tributária veio, está aprovada, e vai substituir o ICMS e o ISS pelo IBS, o novo imposto sobre bens e serviços. Haverá uma escala de substituição. Em 2027 começa com 1%, em 2028 entra com 10% e vai crescendo até 2032, quando se torna 100% IBS”, explicou Eduardo.

Segundo ele, todas as políticas públicas baseadas no ICMS, como a Nota Fiscal Paulista, precisarão ser atualizadas para se adequar ao novo modelo. “Se o ICMS vai acabar, a Nota Fiscal Paulista também acabaria. Por isso fomos a Brasília em 11 missões em 2025 para explicar ao Congresso que era preciso autorizar estados e municípios a criarem novas leis com base no novo imposto. Conseguimos isso na lei sancionada em 13 de janeiro de 2026, no artigo 48”, destacou.