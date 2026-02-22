A Polícia Civil apura os desdobramentos de um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado (21), em Botucatu, que resultou na morte de um homem, deixou uma mulher gravemente ferida e terminou com uma criança levada pelo próprio pai após o crime. As informações são do site jornalístico Acontece Botucatu.

A ocorrência foi registrada na Avenida Cecília Lourenção, no Jardim Cambuí. Conforme o boletim de ocorrência, depois de disparar contra o carro das vítimas, o suspeito aproximou seu veículo, desceu e retirou o filho, de 8 anos, do banco traseiro do automóvel atingido, fugindo em seguida em um carro branco. A ação é tratada pela polícia como sequestro.

Segundo o registro policial, o autor dos disparos é Diego Sansalone. Ele teria atirado contra um VW Virtus onde estavam o motorista, Diego Corrêa da Silva (que morreu no local), a ex-companheira do suspeito e duas crianças de 8 anos: o filho do investigado e a filha do condutor.