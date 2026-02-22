A Polícia Civil apura os desdobramentos de um ataque a tiros ocorrido na noite de sábado (21), em Botucatu, que resultou na morte de um homem, deixou uma mulher gravemente ferida e terminou com uma criança levada pelo próprio pai após o crime. As informações são do site jornalístico Acontece Botucatu.
A ocorrência foi registrada na Avenida Cecília Lourenção, no Jardim Cambuí. Conforme o boletim de ocorrência, depois de disparar contra o carro das vítimas, o suspeito aproximou seu veículo, desceu e retirou o filho, de 8 anos, do banco traseiro do automóvel atingido, fugindo em seguida em um carro branco. A ação é tratada pela polícia como sequestro.
Segundo o registro policial, o autor dos disparos é Diego Sansalone. Ele teria atirado contra um VW Virtus onde estavam o motorista, Diego Corrêa da Silva (que morreu no local), a ex-companheira do suspeito e duas crianças de 8 anos: o filho do investigado e a filha do condutor.
Após ser atingido, o motorista perdeu o controle da direção e colidiu contra um poste. Na sequência, o agressor parou ao lado do veículo, pegou o menino e deixou o local. A outra criança foi socorrida com ferimentos, mas não corre risco de morte.
Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na casa do investigado, onde ele mora com a atual companheira, porém ele não foi localizado. No imóvel, foram apreendidos estojos de munição calibre 9 milímetros e uma maleta de arma, materiais que passaram por perícia.
A Polícia Civil localizou o automóvel do suspeito, um I/BYD Dolphin Mini GS EV, ano 2024, modelo 2025, foi encontrado abandonado em uma área rural do município de Pardinho. Ele foi usado na hora do crime, segundo a Polícia, por Diego Sansalone, apontado como autor dos disparos.
Segundo a apuração policial, o suspeito utilizou esse mesmo veículo para deixar o local depois de atirar e retirar o filho de dentro do carro atingido. Como o automóvel é elétrico, a autonomia da bateria poderia restringir a distância da fuga, o que indica a possibilidade de que outro carro tenha sido usado posteriormente.
A Justiça já decretou a prisão preventiva de Diego Sansalone. As forças de segurança continuam as buscas para capturá-lo e encontrar a criança, que ainda não foi localizada.
Parentes do menino solicitam que ele seja entregue à avó materna, que tem oferecido suporte à família desde o ocorrido. O caso foi registrado como homicídio qualificado consumado, feminicídio tentado, tentativa de homicídio contra menor e sequestro. A mulher baleada permanece internada em estado grave no Hospital das Clínicas da Unesp. Ela passou por procedimento cirúrgico e segue sob cuidados médicos. As investigações seguem em andamento.