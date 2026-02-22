22 de fevereiro de 2026
NO CAMPO NOVO

Estrada de Bauru recebe entulho com lixo, denuncia morador; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
No meio do entulho é possível ver saco plástico, ferro, pregos, entre outros materiais.
No meio do entulho é possível ver saco plástico, ferro, pregos, entre outros materiais.

Quem passa pela estrada rural Lebrino de Jesus (BRU-029), antiga estrada de Quirilândia, no bairro Campo Novo, nesta semana, pôde perceber que a Prefeitura de Bauru usou entulho para tentar estabilizar a via. O que seria muito bom, se não fosse por um detalhe: o material colocado estava com lixo misturado.

A denúncia foi feita pelo morador do bairro, Carlos Braga, que gravou um vídeo (veja abaixo) mostrando a situação da estrada. “Para nossa surpresa, esta semana a prefeitura veio aqui e fez um verdadeiro escárnio. Jogaram entulho, lixo, esparramaram de qualquer jeito. Restos de construção, madeira, plástico, arame, prego, enfim, uma barbaridade o que a prefeitura está fazendo aqui. Incompetência, burrice. Como eu disse, não sabem fazer. Jogar entulho de construção, jogar lixo em vias públicas, isso é crime ambiental”, destacou.

O uso de material agregado (restos da construção civil) é utilizado pela Prefeitura para recuperar ruas e estradas rurais sem pavimentação. No entanto, o material deve ser previamente selecionado.

De acordo Carlos, essa não é a primeira vez que esse tipo de material é usado. “Já jogaram uma outra vez e tiraram, nem chegaram a esparramar. Essa é uma estrada extremamente movimentada, passa ônibus escolar, tem muitos produtores rurais. Dessa vez eu vi e pedi para não jogarem porque isso não é material. O problema é que que eles mandam a máquina com o operador e não manda ninguém que entende de estrada rural, de nível, de curva de nível, de caixa de contenção de água e eles vão passando a máquina”, conclui.

Carlos informou ainda que levará a situação ao Ministério Público. “Amanhã, segunda-feira (23), estarei indo ao Ministério Público para fazer uma representação e registrar um boletim de ocorrência na Polícia Ambiental. É um absurdo o que a prefeitura está fazendo”, desabafa.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura e aguarda um retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

