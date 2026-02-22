Quem passa pela estrada rural Lebrino de Jesus (BRU-029), antiga estrada de Quirilândia, no bairro Campo Novo, nesta semana, pôde perceber que a Prefeitura de Bauru usou entulho para tentar estabilizar a via. O que seria muito bom, se não fosse por um detalhe: o material colocado estava com lixo misturado.

A denúncia foi feita pelo morador do bairro, Carlos Braga, que gravou um vídeo (veja abaixo) mostrando a situação da estrada. “Para nossa surpresa, esta semana a prefeitura veio aqui e fez um verdadeiro escárnio. Jogaram entulho, lixo, esparramaram de qualquer jeito. Restos de construção, madeira, plástico, arame, prego, enfim, uma barbaridade o que a prefeitura está fazendo aqui. Incompetência, burrice. Como eu disse, não sabem fazer. Jogar entulho de construção, jogar lixo em vias públicas, isso é crime ambiental”, destacou.

O uso de material agregado (restos da construção civil) é utilizado pela Prefeitura para recuperar ruas e estradas rurais sem pavimentação. No entanto, o material deve ser previamente selecionado.