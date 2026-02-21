21 de fevereiro de 2026
FORTE IMPACTO

Adolescente morre em acidente na vicinal em Sta Cruz do Rio Pardo

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
IBTV
A bicicleta se partiu ao meio
Um adolescente de 14 anos perdeu a vida em um acidente ocorrido na tarde deste sábado (20), por volta das 14h, na vicinal Anízio Zacura, estrada que liga Santa Cruz do Rio Pardo ao distrito de Sodrélia, a cerca de 110 km ao sul de Bauru.

Conforme informações levantadas pelo site IBTV,  o jovem estava de bicicleta ao lado de um amigo, de 15 anos, também em uma bicicleta, e ambos seguiam no sentido Santa Cruz–Sodrélia. No mesmo trecho e sentido trafegava uma caminhonete Dodge RAM.

Relatos apontam que o adolescente de 15 anos atravessou a pista primeiro, sendo seguido, após alguns instantes, pelo garoto de 14 anos, momento em que foi atingido pela caminhonete. O motorista ainda tentou desviar para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o impacto.

A força da batida foi tão intensa que a bicicleta se partiu ao meio. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, porém, ao chegar, constatou que o adolescente já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência, e as circunstâncias do acidente serão investigadas. O condutor da caminhonete seguia para um trabalho na zona rural quando o fato aconteceu. O jovem completaria 15 anos na próxima segunda-feira (23).

