Um adolescente de 14 anos perdeu a vida em um acidente ocorrido na tarde deste sábado (20), por volta das 14h, na vicinal Anízio Zacura, estrada que liga Santa Cruz do Rio Pardo ao distrito de Sodrélia, a cerca de 110 km ao sul de Bauru.

Conforme informações levantadas pelo site IBTV, o jovem estava de bicicleta ao lado de um amigo, de 15 anos, também em uma bicicleta, e ambos seguiam no sentido Santa Cruz–Sodrélia. No mesmo trecho e sentido trafegava uma caminhonete Dodge RAM.

Relatos apontam que o adolescente de 15 anos atravessou a pista primeiro, sendo seguido, após alguns instantes, pelo garoto de 14 anos, momento em que foi atingido pela caminhonete. O motorista ainda tentou desviar para evitar a colisão, mas não conseguiu impedir o impacto.