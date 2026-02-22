Esse é o termo correto para a morte brutal do dócil cão Orelha, querido por todos em sua comunidade, que o alimentavam, cuidavam dele como um cão da família, até que apareceu um adolescente rico e entediado.
Que sádico que era, resolveu se divertir, sabendo ter o respaldo da família em tudo, mimado e como diversão escolheu matar a pauladas um cão de rua, no caso o querido Orelha...
Deu uma paulada na cabeça do pobre cão, se divertindo com as dores e agonia do mesmo... revoltou uma nação inteira, e a família o mandou para o exterior, no caso, Orlando, nos EUA.
Gostaria de saber o que o seu advogado alegará em sua defesa... que é insano, que estava com insônia, que é inocente, pois matar um cão de rua é normal, que foi atacado pelo cão, o que será desmentido pela comunidade onde vivia o dócil e querido Orelha. Até seu nome era simples, como amo animais dóceis, me revolto e aguardo ansiosa o final desse trágico caso... até em exumação estão falando.
Que haja punição adequada para esse louquinho assassino de cães, é o meu desejo. Como é rico, sua família o livrará. Consciência já demonstrou que não tem. Aguardemos o final desse triste caso, que magoou toda uma nação, difícil quem não tenha em casa um animal de estimação.