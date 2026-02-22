Esse é o termo correto para a morte brutal do dócil cão Orelha, querido por todos em sua comunidade, que o alimentavam, cuidavam dele como um cão da família, até que apareceu um adolescente rico e entediado.

Que sádico que era, resolveu se divertir, sabendo ter o respaldo da família em tudo, mimado e como diversão escolheu matar a pauladas um cão de rua, no caso o querido Orelha...

Deu uma paulada na cabeça do pobre cão, se divertindo com as dores e agonia do mesmo... revoltou uma nação inteira, e a família o mandou para o exterior, no caso, Orlando, nos EUA.