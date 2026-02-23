Receber o diagnóstico de câncer de mama costuma provocar uma série de mudanças na rotina das pacientes. A alimentação é uma das primeiras preocupações. O que comer? O que evitar? Como manter o corpo forte diante dos efeitos do tratamento? Para especialistas do Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), referência nacional em oncologia, a resposta passa menos por dietas restritivas e mais por equilíbrio, qualidade nutricional e acompanhamento profissional.

De acordo com o médico mastologista João Ricardo Auler Paloschi, do HAC, o tratamento é um momento estratégico para investir em uma alimentação rica em proteínas, que favorece a cicatrização e a recuperação cirúrgica. Além disso, priorizar alimentos naturais - como frutas, verduras e legumes - e reduzir o consumo de sal, açúcar e carboidratos refinados ajuda a manter o organismo mais preparado para enfrentar o tratamento.

Outro fator de destaque é o controle do peso, já que o ganho excessivo pode impactar negativamente as chances de cura. Manter um peso saudável, associado à alimentação equilibrada e à prática de atividade física, pode ter um impacto comparável ao de um tratamento medicamentoso.