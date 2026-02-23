Receber o diagnóstico de câncer de mama costuma provocar uma série de mudanças na rotina das pacientes. A alimentação é uma das primeiras preocupações. O que comer? O que evitar? Como manter o corpo forte diante dos efeitos do tratamento? Para especialistas do Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru), referência nacional em oncologia, a resposta passa menos por dietas restritivas e mais por equilíbrio, qualidade nutricional e acompanhamento profissional.
De acordo com o médico mastologista João Ricardo Auler Paloschi, do HAC, o tratamento é um momento estratégico para investir em uma alimentação rica em proteínas, que favorece a cicatrização e a recuperação cirúrgica. Além disso, priorizar alimentos naturais - como frutas, verduras e legumes - e reduzir o consumo de sal, açúcar e carboidratos refinados ajuda a manter o organismo mais preparado para enfrentar o tratamento.
Outro fator de destaque é o controle do peso, já que o ganho excessivo pode impactar negativamente as chances de cura. Manter um peso saudável, associado à alimentação equilibrada e à prática de atividade física, pode ter um impacto comparável ao de um tratamento medicamentoso.
"Se tratarmos dois cânceres semelhantes entre si em tamanho e tipo, mas estiverem em dois pacientes diferentes, sendo um com peso ideal, não sedentário, sem comorbidades e bem nutrido, e outro com um cenário inverso, esperamos ver uma melhor resposta e maior probabilidade de cura no paciente em melhores condições", explica o especialista, evidenciando que o organismo do paciente - e não apenas o tumor - é determinante no sucesso da terapia.
ESCOLHAS ALIMENTARES
Entre os diferentes tipos de tratamento, a quimioterapia é a que mais interfere na alimentação. Náuseas, vômitos, mal-estar e perda de apetite estão entre os efeitos colaterais mais frequentes, mesmo com o uso de medicamentos para reduzir esses sintomas.
Para a nutricionista Bianca Maria Pigoli Gabriel, encarregada do setor de Nutrição Clínica do HAC, a alimentação deve ser adequada e variada, de acordo com as necessidades da paciente. O ideal é uma dieta com aporte de macronutrientes (carboidratos, proteínas e lipídios) e também de micronutrientes (vitaminas e minerais), visando otimizar o estado nutricional e, consequentemente, a tolerância ao tratamento.
Alguns alimentos podem ajudar a aliviar sintomas comuns. Em casos de náusea, opções cítricas e geladas - como frutas, sucos e picolés - costumam ser mais bem aceitas, assim como o fracionamento das refeições ao longo do dia.
Para constipação intestinal, alimentos ricos em fibras, como frutas, legumes e grãos integrais, associados à ingestão adequada de líquidos, são aliados importantes. Já em casos de diarreia, a recomendação é optar por alimentos de fácil digestão, como arroz branco, batata, banana e goiaba, além de reforçar a hidratação.
Quando há pouco apetite, a orientação é priorizar os alimentos que a paciente tolera melhor e, se necessário, recorrer a suplementos nutricionais, sempre com acompanhamento profissional. Em situações de dificuldade para engolir, pode ser preciso adaptar a consistência da dieta, dando preferência a preparos mais macios e pastosos.
O QUE EVITAR
Embora não existam alimentos totalmente proibidos, alguns cuidados são essenciais durante o tratamento oncológico. O consumo de alimentos crus, por exemplo, deve ser evitado, assim como de bebidas alcoólicas, ultraprocessados e embutidos e excesso de açúcar, gorduras e frituras.
Da mesma forma, dietas restritivas, jejuns prolongados e padrões alimentares radicais não são recomendados, já que essas práticas podem comprometer o estado nutricional e prejudicar a capacidade do organismo de suportar o tratamento.