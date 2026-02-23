A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon) e seu Centro de Inovação Tecnológica (CIT), vai oferecer curso gratuito de Instalações Elétricas Residenciais: atividades práticas, em parceria com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) câmpus Bauru.
Ao todo, são oferecidas 20 vagas, com reserva para candidatos (as) Pessoas Pretas, Pardas, Indígenas e Quilombolas (PPIQ) e também para Pessoas com Deficiência (PCD), conforme as vagas previstas no edital, disponível em https://bru.ifsp.edu.br/images/Extensao/arquivos/Edital 1_2026.pdf
Serão selecionados os 20 primeiros inscritos, com possibilidade de chamar cadastro reserva, caso o quantitativo não seja atingido. Para se inscrever é preciso ter 15 anos ou mais. As inscrições estão abertas até o dia 25 de fevereiro e devem ser feitas no formulário eletrônico, em https://forms.gle/wgYYAA63G6B74bSU9
As atividades serão presenciais no CIT, toda segunda-feira, das 13h às 16h, no período de 9 de março a 18 de maio. A Sedecon, na avenida Duque de Caxias, 16-55, oferece suporte para as inscrições, das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Para outras informações, acesse a página institucional do IFSP, em bru.ifsp.edu.br, ou ligue para o (14) 3232-1392.