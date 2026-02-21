Tarifa cheia
A Prefeitura de Bauru vai começar a cobrar a tarifa cheia (100%) de lixo já a partir da assinatura do contrato de concessão (Parceria Público Privada: PPP). A informação foi dada pela secretária do Meio Ambiente, Cilene Bordezan, na audiência pública realizada na noite de quinta-feira (19), no Centro Administrativo Municipal, na Vila Falcão.
Era a metade
Cilene Bordezan havia anunciado que o governo iria cobrar 50% da tarifa de lixo até a entrega da usina de tratamento. O pedido foi feito à prefeita Suéllen Rosim (PSD) por vereadores da própria base - quando houve a reunião para pedir a aprovação da lei autorizativa, no final de 2025.
Pode desagradar
Agora, com a decisão de cobrar a tarifa cheia do lixo antes do serviço de tratamento ser entregue (estabelecido para o início do quinto ano de contrato), o fato poderá desagradar aos vereadores, sobretudo da base aliada, que sentem o peso do fardo da aprovação da PPP, principalmente no quesito cobrança de tarifa, que pesa no bolso de todos. Leia matéria no link Governo anuncia tarifa do lixo antes da usina de tratamento
Missão cumprida!
Mas se a Câmara Municipal ficou de saia justa e exposta durante as aprovações das concessões nos últimos tempos, tem, por outro lado, motivo para afirmar: "Missão cumprida!". A CEI da Sucata da Emdurb chega ao final com resultado excelente, por tudo o que apurou e produziu. Nas oitivas, o colegiado obteve revelações e confissões a respeito das irregularidades. Tanto que o governo não teve outra alternativa a não ser demitir a presidente e dois diretores da empresa. Trabalho muito bem executado! Que assim seja em todas as demais instâncias legislativas!
O ideal: CEI Mista
A CEI da Sucata é composta pelos vereadores Marcelo Afonso (PSD), presidente; Sandro Bussola (MDB), relator; Edson Miguel (Republicanos), Julio Cesar (PP), Estela Almagro (PT), Arnaldo Ribeiro (Avante) e Márcio Teixeira (PL). Um dos diferenciais desta CEI e que fica como ensinamento para as próximas é o fato de ser mista, ou seja, com vereadores de situação e de oposição. Isso garantiu a pluralidade de visões e de abordagens e, consequentemente, os bons resultados.
Relatório no dia 6
A CEI da Sucata se reuniu nesta sexta (20) e deliberou que no dia 3 de março o relator Sandro Bussola entregará o relatório final dos trabalhos aos demais membros, que terão até o dia 6 do mesmo mês para analisar o documento e apresentar emendas caso desejarem. Estela não esteve presente por estar com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, mas o colega de colegiado, Arnaldinho Ribeiro, destacou em sua fala a importância da presença da vereadora nos trabalhos de apuração.
Mounjaro nas UBS
O vereador Sandro Bussola (MDB) faz uma propositura no Poder Legislativo bauruense que vai render debates e análise jurídica. Ele apresentou um projeto de lei que autoriza o município a comprar o famoso Mounjaro para disponibilizar na rede pública de saúde do município. Trata-se da instituição do programa "Bauru mais Saudável", cujo objetivo é o tratamento de obesidade grave, conforme consta na proposta.
Luiz Marinho
Além de opiniões claras e posturas bem definidas em relação a temas sensíveis, como o fim da jornada 6x1 que o governo federal propõe, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, é uma autoridade do alto escalão federal extremamente acessível, afável e simpática com todos os que o abordam. Transitou por diferentes setores de Bauru nesta sexta-feira (20) com naturalidade e desprendimento.
40h semanais
Seu primeiro compromisso na cidade foi no Café com Política (JC/JCNET 96FM). Acompanhado do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Moisés Selerges; da vereadora Estela Almagro; do presidente do PT Bauru, Luciano Assis; e do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Bauru, Valdemir Caminaga, Marinho debateu com os jornalistas a redução da jornada de trabalho e defendeu a versão de 40 horas semanais (hoje é de 44 horas).