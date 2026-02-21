Tarifa cheia

A Prefeitura de Bauru vai começar a cobrar a tarifa cheia (100%) de lixo já a partir da assinatura do contrato de concessão (Parceria Público Privada: PPP). A informação foi dada pela secretária do Meio Ambiente, Cilene Bordezan, na audiência pública realizada na noite de quinta-feira (19), no Centro Administrativo Municipal, na Vila Falcão.

Era a metade

Cilene Bordezan havia anunciado que o governo iria cobrar 50% da tarifa de lixo até a entrega da usina de tratamento. O pedido foi feito à prefeita Suéllen Rosim (PSD) por vereadores da própria base - quando houve a reunião para pedir a aprovação da lei autorizativa, no final de 2025.

Pode desagradar

Agora, com a decisão de cobrar a tarifa cheia do lixo antes do serviço de tratamento ser entregue (estabelecido para o início do quinto ano de contrato), o fato poderá desagradar aos vereadores, sobretudo da base aliada, que sentem o peso do fardo da aprovação da PPP, principalmente no quesito cobrança de tarifa, que pesa no bolso de todos. Leia matéria no link Governo anuncia tarifa do lixo antes da usina de tratamento